توفير اللحوم بأسعار مناسبة في الأسواق.. تعزيز التعاون بين مصر أوروجواي
ذا صن: مصر وجهة سياحية متكاملة تجمع بين سحر الصحراء وروعة البحر وعظمة الآثار
بالأسماء .. الأهلى يتفاوض مع 5 مدربين .. كارلوس كيروش الأبرز
إمام عاشور يغادر المستشفى في الساعات الأخيرة الماضية.. تفاصيل
تفاصيل اطلاق مبادرة صحح مفاهيمك لنشر الفهم الصحيح للدين ومحاربة التطرف والشائعات
مصدر أمنى يكشف حقيقة إضراب 2 من قيادات الأخوان عن الطعام داخل محبسهما
الأرصاد: غدا طقس حار رطب نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 32
للطلبة.. كيفية الحصول على اشتراكات القطارات
كسوف جزئي للشمس.. العالم يترقب الكسوف الأخير في 2025
نتنياهو: سيتعين علينا مواجهة الأمم المتحدة وكل الجبهات الأخرى
المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني: الوضع في غزة صعب للغاية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

وزيرة التخطيط: مصر ثالث أكبر سوق إنشاءات بالمنطقة وملتزمة بخطط متوسطة المدى بدءًا من 2026

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود إعداد «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، موضحة أنها تستند إلى قانوني التخطيط الموحد والمالية العامة الموحد، اللذين يلزمان الحكومة بإعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة في إطار متوسط المدى لأول مرة بدءًا من العام المالي 2026/2027.

وأشارت الوزيرة إلى أن التكامل بين التخطيط والتمويل يعزز قدرة الدولة على ربط أهداف التنمية باستثمارات الموازنة العامة، بجانب الاستفادة من التمويلات الخارجية لشركاء التنمية.

وأوضحت أن مصر تعد ثالث أكبر سوق للإنشاءات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بإجمالي مشروعات قيد التنفيذ تبلغ قيمتها نحو 120 مليار دولار، ومشروعات مستقبلية بقيمة 565 مليار دولار، وهو ما يعكس حجم الفرص الاستثمارية الضخمة أمام شركات الاستشارات والهندسة والقطاعات الداعمة للاقتصاد.

وأكدت «المشاط» أن هذه المشروعات تمثل فرصًا كبيرة لتوفير وظائف جديدة وتعزيز دور قطاعات الاقتصاد الحقيقي في دفع النمو، مع التركيز على الصناعات التحويلية والبنية التحتية ومختلف الأنشطة التنموية.

لائحة استخراج رخصة القيادة

الداخلية تعلن تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تفاصيل

فراخ وبيض

بكام النهارده؟.. مفاجأة كبرى في أسعار الفراخ والبيض

إمام عاشور

إمام عاشور يطالب الأهلي بمساواة زيزو .. و100 مليون في الموسم

الراقصة بوسي

التفاصيل الكاملة للقبض على الراقصة بوسي بمطروح

ضابطة سابقة أمريكية

ضابطة سابقة بالجيش الأمريكي تفضح خيانة «ترامب» لقطر وتلاعب إسرائيل بواشنطن

الطبيب أبو سليمة

مأساة .. مدير مستشفى غزة يستقبل جثامين أفراد عائلته أثناء تأدية عمله

رمضان صبحي

تفاصيل إحالة رمضان صبحي إلى الجنايات

الأهلي

عمومية الأهلي تثير الجدل .. وهذه حقيقة بطلان الإجراءات |فيديو

الموسم الدراسي الجديد

احم أولادك من العقاب.. محظورات العام الدراسي الجديد في المدارس والجامعات

بدء التوقيت الشتوي

اضبط ساعتك.. موعد إلغاء التوقيت الصيفي 2025 وتطبيق الشتوي وتأخير 60 دقيقة

"القابضة لمياه الشرب" توقع بروتوكول تعاون مع "بتروسيف"

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزعتر؟

الزعتر
محافظ الشرقية ورئيس جامعة الزقازيق يتفقدان أعمال إنشاء مستشفى السلام

محافظ الشرقية
بالضفائر.. عبير صبرى تلفت الأنظار في أحدث إطلالة

عبير صبرى
القوات المسلحة تنظم زيارات لطلاب المنصورة وبني سويف للأكاديمية العسكرية ومصانع الوطنية للأسمنت

صورة من الزيارة
طليقة أحمد مكي

محبتش حد في حياتي غيره.. طليقة أحمد مكي تحسم جدل عودتهما

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

