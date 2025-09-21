المشاط: تقدم مصر في مؤشر التعقيد الاقتصادي يعكس قدرات قوية للتحول إلى القطاعات الأعلى إنتاجية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تقدم مصر في مؤشر آفاق التعقيد الاقتصادي لتحتل المرتبة الخامسة بين 145 دولة، يعكس الإمكانيات القوية والمتنوعة للاقتصاد المصري وقدرته على تنويع الصادرات والإعلاء من قيمتها المضافة.

وأوضحت أن مصر تُعد من بين الدول متوسطة الدخل المتقدمة في مؤشر التعقيد الأخضر، بما يبرز الفرص الكبيرة المتاحة للتحول إلى القطاعات الأعلى إنتاجية ذات القيمة المضافة العالية، مع الاستفادة من البنية التحتية المتطورة، والسوق المحلي الكبير، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، وكون مصر مركزًا للطاقة الخضراء.

وأضافت أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» تهدف إلى إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص، استنادًا إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يتيح المجال لمزيد من الشراكات مع القطاع الخاص أو التخارج التدريجي من بعض القطاعات.

وأشارت الوزيرة إلى أن هذه التوجهات تعزز قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات الخارجية، وتضعه في موقع تنافسي قوي بالمنطقة، خاصة في ظل تزايد التوجه العالمي نحو الاقتصاد الأخضر والرقمنة