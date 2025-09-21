أسبوع من الفن والحياة.. قصور الثقافة تنبض بالإبداع

ضمن برامج وزارة الثقافة، وتحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، أجندة ثقافية وفنية غنية بالفعاليات، بدءا من اليوم الأحد وتستمر حتى السبت 27 سبتمبر الجاري، لتقدم للجمهور باقة من العروض المسرحية والموسيقية والفنون الشعبية، إلى جانب معارض الفنون التشكيلية، والعروض السينمائية المجانية، والندوات التثقيفية، والأنشطة الأدبية والفنية المتنوعة.

عروض مسرحية ومعارض فنية بأسيوط

يشهد قصر ثقافة أسيوط في السابعة مساء اليوم الأحد، عددا من الفعاليات، تزامنا مع المرحلة السادسة من مشروع مسرح المواجهة والتجوال التابع للبيت الفني للمسرح بقطاع المسرح.

تنطلق الفعاليات مع افتتاح المعرض الفني "تجربة شخصية" الذي تنظمه الهيئة بمشاركة ثمانية عشر فنانا تشكيليا يقدمون تجارب متنوعة في الأسلوب والرؤية، يليه العرض المسرحي "توتة توتة" للمخرج السعيد منسي، ويعرض مجانا حتى 26 سبتمبر الجاري.

أفلام مجانية وندوات نقدية في قصر السينما

يواصل قصر السينما بجاردن سيتي تقديم برامجه المجانية، حيث تعرض هذا الأسبوع ثلاثة أفلام، تعقب بعضها ندوات نقدية، في ضوء خطة قصور الثقافة لنشر الثقافة السينمائية.

ويقدم غدا الاثنين فيلم الأكشن "A Fistful Of Dollars"، ضمن نادي الفيلم الكلاسيكي الأجنبي.

ويقدم نادي السينما العالمية يوم الثلاثاء 23 سبتمبر فيلم الدراما "Finding Neverland".

ويختتم البرنامج مع فيلم الدراما التاريخية"Baaria"، وذلك يوم الأربعاء 24 سبتمبر، ضمن نادي السينما الأوروبية.



الفيوم تستضيف فعاليات الملتقى الثقافي

وتستضيف محافظة الفيوم، اعتبارا من السبت المقبل فعاليات الملتقى الثقافي الثالث والعشرين لشباب المحافظات الحدودية، ضمن مشروع "أهل مصر"، وذلك بقصر ثقافة الغردقة.

ويتضمن البرنامج ورشا فنية وحرفية، ولقاءات تثقيفية، إلى جانب دوري ثقافي ورياضي وزيارات ميدانية لمعالم المحافظة السياحية والأثرية، بمشاركة شباب من محافظات: شمال وجنوب سيناء، البحر الأحمر، مطروح، أسوان، الوادي الجديد، إلى جانب مشاركين من القاهرة والمحافظة المضيفة، وتستمر الفعاليات حتى نهاية الشهر الجاري.

الاحتفاء بالكاتب الكبير سمير الفيل في دمياط

تنظم الهيئة لقاء أدبيا للاحتفاء بالكاتب الكبير سمير الفيل، يوم الأربعاء 24 سبتمبر في السابعة مساءً بمكتبة مصر العامة بدمياط، بمشاركة النقاد د. شريف صالح، د. إبراهيم منصور، والكاتب فكري داود، ويدير اللقاء الكاتب حلمي ياسين.

يأتي ذلك ضمن برنامج "العودة إلى الجذور"، وفي إطار حرص وزارة الثقافة على تكريم رموز الإبداع المصري.

استمرار تلقي مشاركات مسابقتي "مصر تقرأ" و"مصر ترسم"

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة استقبال المشاركات في مسابقتي "مصر تقرأ" و"مصر ترسم" حتى 30 نوفمبر المقبل، ضمن الموسم الثاني من مبادرة "مصر تبدع".

وتخصص المسابقتان لثلاث فئات عمرية من 6 إلى 27 عاما، مع إتاحة المشاركة لذوي الإعاقة.

وتتراوح الجوائز المالية من 25 ألف جنيه للمركز الأول حتى 1500 جنيه للمركز العاشر، بالإضافة إلى جوائز عينية حتى المركز العشرين.

وتحفل أجندة الأسبوع أيضا بلقاءات تثقيفية وورش أدبية، هذا بالإضافة إلى الورش الفنية والحرفية، والأنشطة المتنوعة التي تشهدها محافظة البحيرة احتفالا بالعيد القومي، والقوافل الثقافية المنفذة بمحافظتي الجيزة وجنوب سيناء، لنشر التوعية واكتشاف المواهب.