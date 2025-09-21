قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حكم سداد الورثة دينا أدعاه رجل على ميت .. الإفتاء تجيب
وزير الصحة يبحث مع مركز «نينغبو» الصيني إنشاء منصة استشارات رقمية «عن بعد»
غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 65,283 بينهم 447 بسبب سوء التغذية
الرئيس الإيراني يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة
مجزرة اليمن.. إسرائيل ترتكب ثاني أدمى هجوم على الصحفيين في التاريخ الحديث
التفاصيل الكاملة للقبض على الراقصة بوسي بمطروح
أربعة علماء من جامعة مدينة السادات بين أفضل 2% عالميا
سبت فراغ كبير.. الأباتشي يصعد ضد الأهلي قبل قمة الزمالك
تفكيك الفص.. مفاجآت جديدة في سرقة إسورة الملك من المتحف المصري
عيار 21 تجاوز الـ 4960 جنيها .. أسعار الذهب الآن بمنتصف التعاملات
الحب فى الإسلام.. علي جمعة يوضح معناه وأشكاله
وسام أبو علي يسجل ثالث أهدافه مع كولومبوس كرو في الدوري الأمريكي

إسراء أشرف

واصل الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم كولومبوس كرو والأهلي السابق، تألقه في الدوري الأمريكي، بعدما سجل هدفًا جديدًا في شباك تورنتو خلال المباراة التي أقيمت فجر اليوم الأحد، ضمن منافسات البطولة.

وانتهت المواجهة المثيرة بين كولومبوس كرو وتورنتو بالتعادل الإيجابي (1-1)، حيث افتتح وسام أبو علي التسجيل لفريقه في الدقيقة 16، قبل أن يدرك ريتشي لاريا التعادل لتورنتو عند الدقيقة 51، لتنتهي المباراة دون فائز.

ويُعد هذا الهدف هو الثالث للمهاجم الفلسطيني بقميص كولومبوس كرو في الدوري الأمريكي، بعدما سبق له التسجيل أمام أتلانتا يونايتد في مباراة انتهت بفوز فريقه 5-4، ثم أحرز هدفه الثاني في الجولة الماضية أمام نيويورك سيتي رغم الخسارة 2-3.

وبهذه النتيجة رفع كولومبوس كرو رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثامن بترتيب القسم الشرقي من الدوري الأمريكي.

وسام أبو علي كولومبوس كرو الأمريكي الدوري الأمريكي الأهلي

فراخ وبيض

بكام النهارده؟.. مفاجأة كبرى في أسعار الفراخ والبيض

إمام عاشور

إمام عاشور يطالب الأهلي بمساواة زيزو .. و100 مليون في الموسم

ضابطة سابقة أمريكية

ضابطة سابقة بالجيش الأمريكي تفضح خيانة «ترامب» لقطر وتلاعب إسرائيل بواشنطن

الطبيب أبو سليمة

مأساة .. مدير مستشفى غزة يستقبل جثامين أفراد عائلته أثناء تأدية عمله

أوبن أيه آي

بعد حادثة مأساوية .. قيود جديدة في «ChatGPT» | تعرّف عليها

ترامب

ترامب يدّعي مُجددًا استحقاقه لجائزة نوبل للسلام .. وينتقد روسيا: «بوتين خيّب ظني»

رمضان صبحي

تفاصيل إحالة رمضان صبحي إلى الجنايات

الأهلي

عمومية الأهلي تثير الجدل .. وهذه حقيقة بطلان الإجراءات |فيديو

مصر وسنغافورة

اقتصادي: زيارة رئيس سنغافورة لمصر تحقق نقلة نوعية

برنامج تدريبي للكوادر الأفريقية

هيئة الاستثمار: برنامج تدريبي للكوادر الأفريقية عن مراكز خدمات المستثمرين

جانب من الاجتماع

القابضة لمياه الشرب تكرّم الفائزين في مسابقة العامل المثالي لعام 2025

بالصور

بالضفائر.. عبير صبرى تلفت الأنظار في أحدث إطلالة

القوات المسلحة تنظم زيارات لطلاب المنصورة وبني سويف للأكاديمية العسكرية ومصانع الوطنية للأسمنت

فركش تصوير نور مكسور.. آخر حكايات "ما تراه ليس كما يبدو" والعمل يتصدر تريند X

محافظ الشرقية يشهد احتفالية تدشين مبادرة "صحح مفاهيمك " لمواجهة الفكر المتطرف

محبتش حد في حياتي غيره.. طليقة أحمد مكي تحسم جدل عودتهما

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

