الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

انطلاق بداية العام الدراسي الجديد بالمعاهد الأزهرية بالوادي الجديد

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

تفقد صباح اليوم الأحد الشيخ شعبان مرعي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد 
يرافقه الشيخ محمد إسماعيل آدم مدير شؤون القرآن، وعمر حسن مدير إدارة التدريب، و اسماء طه حماد عميدة المعهد، 
معهد ناصر الإبتدائي وذلك للاطمئنان على انتظام سير العمليه التعليمية بالمعهد وانتظام الدراسه مع أول يوم حيث تابع فضيلته جاهزيه فصول المعهد وتوفير المقاعد الدراسيه وكذلك جاهزية معامل العلوم ومعامل الحاسب الآلي ونظافة فناء المعهد ودورات المياه والتأكيد على تطبيق أقصي درجات الأمن والسلامة بالمعهد، 

وبعد ذلك توجه فضيلته لتفقد معهد فتيات الخارجة الثانوي والاطمئنان علي انتظام الدراسه بالمعهد واستقرار اليوم الدراسي والحرص علي تسكين الفصول وتوفير كافه احتياج العمليه التعليميه والأهتمام الجيد بانتظام الجدول لجميع الحصص وكذلك أمن البوابة منذ بداية اليوم وحتي نهايه اليوم الدراسي، 
وفي نهايه جولته وجه فضيلته الشكر لإدارة المعهد متمنيا للجميع عاما دارسيا متميز إن شاءالله.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد المنطقة الأزهرية معاهد

