فى أول يوم دراسى.. فصل طالب أسبوعا بشبرا الخيمة لهذا السبب

شهدت مدرسة نجيب محفوظ الرسمية المتميزة للغات، التابعة لإدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية بمحافظة القليوبية، اليوم الأحد، أول قرار فصل لطالب مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

وحررت إدارة المدرسة محضر إثبات حالة، تضمن أنه عقب انتهاء طابور الصباح، تحدث أحد طلاب الصف الأول الثانوي مع مدير المدرسة بأسلوب غير لائق، ولوح له بيديه أمام المعلمين والطلاب.

وعلى الفور قررت إدارة المدرسة تطبيق أحكام اللائحة الطلابية، بفصل الطالب لمدة أسبوع، مع استدعاء ولي أمره، للتأكيد على الالتزام والانضباط داخل المدرسة.

وأكدت إدارة المدرسة أن القرار يأتي في إطار الحفاظ على هيبة المؤسسة التعليمية، وترسيخ قيم الاحترام والانضباط بين الطلاب.