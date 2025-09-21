إعلامي عن عدي الدباغ: مهاجم كبير ومنتظرين منه أهداف كتيره

أشاد الإعلامي مينا ماهر بأداء نجم الزمالك عدي الدباغ عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب مينا ماهر : عدي الدباغ زي ما قولتلكم قبل كدة اول لما يسجل هدفه الأول هيكسب ثقة و يسجل و يحقق أرقام وهيكون من هدافين الفريق، عدي سجل قدام المصري و سجل قدام الإسماعيلي و هو مهاجم كبير و منتظرين منه أهداف كتيره من هنا لنهاية الموسم 🏹

ويستأنف الزمالك تدريباته مساء اليوم الأحد على ستاد الكلية الحربية؛ استعدادًا للمباراة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الجونة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثامنة نم مسابقة الدوري المصري.