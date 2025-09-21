مصرع 3 عناصر إجرامية في تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن بالبحيرة

لقي 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، مصرهم إثر تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة أثناء مداهمة بؤرة إجرامية لتجارة المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة، بقرية تابعة لدائرة مركز شرطة شبراخيت في محافظة البحيرة.

وتعود التفاصيل إلى ورود معلومات مؤكدة للأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بقيادة اللواء محمد عمارة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، تفيد بقيام عدد من العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية الخطرة، سبق اتهامهم والحكم عليهم في قضايا «اتجار بالمواد المخدرة»، بالاتجار في المخدرات والأسلحة النارية بدائرة مركز شرطة شبراخيت.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، واستئذان النيابة العامة بمركز شرطة شبراخيت، برئاسة المستشار عمر الكومي، جرى إعداد مأمورية أمنية موسعة بمشاركة ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وضباط الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة برئاسة اللواء أحمد السكران، لاستهداف البؤرة الإجرامية.

وبمجرد شعور العناصر الإجرامية باقتراب القوات، بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه الشرطة، ما دفع القوات للتعامل معهم بالمثل، حفاظًا على الأرواح، وأسفر الاشتباك عن مصرع 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة في الحال.

تم التحفظ على جثث القتلى تحت تصرف النيابة العامة، فيما حرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وملابساتها وسرعة استخراج تصاريح الدفن.