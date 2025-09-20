كواليس تأجيل استئناف المتهم بالتعدي على التلميذ ياسين في البحيرة إلى الأربعاء

شهدت محاكمة المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية الطفل ياسين" العديد من المفاجآت في محاكمتها اليوم..

قضية الطفل ياسين

شهد محيط محكمة جنايات إيتاي البارود الابتدائية بمحافظة البحيرة، صباح اليوم تشديدات أمنية مكثفة، وذلك تزامنًا مع انعقاد جلسة محاكمة المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية الطفل ياسين"، تلميذ مدرسة خاصة بدمنهور.

وانتشر عدد كبير من قوات الشرطة حول المحكمة وداخلها لتأمين الجلسة، وجرى الدفع بتشكيلات أمنية، مع فرض كردون أمني على بوابات المحكمة ومحيطها لمنع أي تزاحم وضمان سير الجلسة في أجواء هادئة.

وتعقد الجلسة اليوم لاستكمال نظر محاكمة المتهم ص. ك ، 79 عامًا، ، والمتهم بهتك عرض الطفل ياسين، داخل المدرسة، وسط متابعة دقيقة من النيابة العامة والدفاع.

تأتي هذه الإجراءات في إطار الحرص على تأمين جميع أطراف القضية، وضمان انتظام سير الجلسة دون أي معوقات، خاصة مع الاهتمام الكبير الذي تحظى به القضية من جانب الرأي العام.

وصل كبير الأطباء الشرعيين بمصلحة الطب الشرعي بطنطا، إلى، محكمة إيتاي البارود الإبتدائية، لمناقشته في واقعة الطفل ياسين تلميذ مدرسة خاصة بدمنهور، خلال جلسة استئناف محاكمة المتهم اليوم السبت، بناء على طلب هيئة الدفاع عن المتهم.

كانت محكمة جنايات إيتاي البارود بالبحيرة، في جلستها الماضية بتاريخ 18 أغسطس الماضي، قد أجلت نظر استئناف المتهم على الحكم الصادر ضد المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ قضية الطفل ياسين تلميذ مدرسة خاصة بدمنهور، إلى جلسة اليوم، بسبب غياب كبير الأطباء الشرعيين، والذي يقضي بالسجن المؤبد على المتهم ص. ك ، 79 عامًا، ، لاتهامه بهتك عرض الطفل .

وأصدرتمحكمة جنايات دمنهور حكمها السابق في 30 أبريل الماضي بالسجن المؤبد على المتهم، بعدما وجهت له النيابة العامة تهمة "هتك عرض طفل لم يبلغ 18 عامًا بغير قوة أو تهديد"، وفقًا لنصوص قانون العقوبات.

وأكدت المحكمة في حيثياتها أن الجريمة تمثل انتهاكًا صارخًا لحرمة الجسد البريء للطفل، وتهديدًا خطيرًا للمجتمع، الأمر الذي يستوجب العقوبة المشددة لردع المتهم وغيره.

قرار المحكمة



قررت محكمة جنايات مستأنف دمنهور، الدائرة الثالثة، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، برئاسة المستشار أشرف عياد، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين إيهاب الشنواني وفخر الدين عبد التواب، ومحمد سعيد، اليوم السبت، الموافق 20 سبتمبر، تأجيل استئناف المتهم بالتعدي على ياسين تلميذ دمنهور لجلسة 24 سبتمبر لتكليف النيابة ودفاع المتهم بضم أوراق التحقيق مع متهمة أخرى بنيابة أمن الدولة العليا.

واستمعت المحكمة في جلستها اليوم لكبير الأطباء الشرعيين بمصلحة الطب الشرعي بطنطا، ومناقشة من فريق الدفاع عن المجني عليه وعن المتهم.