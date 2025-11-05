قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

حب خيالي يدمر زواجًا حقيقيًا.. سلمى ترفع دعوى طلاق للضرر بعد أن اختار زوجها دمية "أمينة"

صورة تحاكي الواقعة
صورة تحاكي الواقعة
سوهاج _ أنغام الجنايني

في مشهدٍ أقرب إلى الخيال منه إلى الواقع، شهدت محكمة الأسرة في سوهاج واحدة من أغرب القضايا، عندما تقدّمت سيدة تُدعى "سلمى. ع" بدعوى طلاق للضرر ضد زوجها، بعدما اكتشفت أنه يعيش قصة حب كاملة مع "دمية قماشية" يعتبرها زوجته الحقيقية.

بدأت الحكاية عندما لاحظت الزوجة العشرينية تغيّر سلوك زوجها، الذي أصبح يحدّث نفسه كثيرًا ويجلس وحيدًا في غرفته لساعات طويلة، في البداية ظنت أن ضغوط العمل وراء ذلك.

مفاجأة صادمة

المفاجأة كانت حين دخلت الغرفة لتجد دمية ترتدي ثوبًا نسائيًا وتجلس على الأريكة، بينما يحدثها كأنها إنسانة من لحمٍ ودم.

تقول "سلمى"، التي لم يستمر زواجها سوى 6 أشهر، أنها اعتقدت أن الأمر مزاح مؤقت، لكن زوجها بدأ يفرض طقوسًا غريبة في البيت، منها تجهيز الطعام للدمية، ووضعها على مائدة الطعام، بل ومطالبتها هي نفسها بالتحدّث إليها ومشاركتها تفاصيل يومها.

تحوّل الأمر إلى كابوس حين طلب منها زوجها الذي يعمل كهربائي، أن تترك له غرفة النوم لتنام فيها "الزوجة الوهمية"، وبدأ يهدّدها قائلًا:" هي بتحس أكتر منك.. لو زعلتيها مش هتفضلي هنا"، حتى وصل به الأمر إلى كتابة وصيةٍ يترك فيها كل ما يملك للدمية التي أطلق عليها اسم "أمينة".

سلمى لم تجد أمامها سوى المحكمة، وقدّمت صورًا ورسائل وتسجيلات تثبت أن زوجها فقد الاتصال بالواقع، وبالفعل، أحالت المحكمة الزوج إلى لجنة طبية متخصّصة.

غادرت سلمى قاعة المحكمة وهي تقول باكية:" كنت أتمنى أعيش مع رجل، مش مع خيال في شكل إنسان.. الدمية خدت منه كل حاجة".

