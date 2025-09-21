قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 بالزيادة الأخيرة
الإسكان: منصة الوحدات البديلة للايجار القديم جاهزة
خاص| بينهم 3 معاونين للوزير.. «الصحة» على موعد مع أكبر حركة تغييرات
من بينهم مصر.. ترامب يدعو قادة 6 دول إلى اجتماع في المكتب البيضاوي (تفاصيل)
جدول مرتبات شهر سبتمبر .. والصرف في هذا الموعد
وزير خارجية البرتغال يعلن اعتراف بلاده بدولة فلسطين
أحمد موسى يشيد بموقف نقابة الصحفيين تجاه قانون الإجراءات الجناية
ابتهاج عربي ودولي باعتراف كندا وأستراليا والمملكة المتحدة رسميا بدولة فلسطين (تقرير)
دراسة متأنية.. الديهي: قانون الإجراءات الجنائية يشبه الدستور الثاني للبلاد
فوزي: إعادة الرئيس السيسي قانون الإجراءات الجنائية للنواب تمثل ممارسة ديمقراطية راسخة
مساعد وزير الخارجية الأسبق: رؤية ترامب للمنطقة دائمًا مقصورة على مصالح إسرائيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

انتصار للمجتمع المدني.. ترحيب حقوقي بقرار الرئيس رد مشروع الإجراءات الجنائية

محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان
الديب أبوعلي

رحب مجلس الشباب المصري بقرار رئيس الجمهورية، إعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لمزيد من المراجعة، في خطوة وصفها المجلس بأنها تعكس استجابة بنّاءة لمطالب قطاعات واسعة من المجتمع المدني والقوى السياسية والخبراء القانونيين، وتؤكد جدية الدولة في تعزيز ضمانات العدالة وحماية الحقوق الدستورية للمواطنين.

وقال المجلس، في بيان موسّع أصدره اليوم الأحد، إن مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب مؤخرًا كان قد أثار نقاشًا مجتمعيًا واسعًا، لارتباطه الوثيق بحقوق وحريات المواطنين، باعتباره أحد أهم القوانين الحاكمة لمسار العدالة الجنائية في مصر. وقد تلقى السيد رئيس الجمهورية مناشدات عديدة من منظمات المجتمع المدني وخبراء القانون لإعادة النظر في بعض مواده، وهو ما استجاب له الرئيس بتوجيهه بإعادة المشروع إلى البرلمان لمراجعة النصوص المثيرة للجدل.

وأوضح البيان، أن مجلس الشباب المصري كان من بين منظمات المجتمع المدني التي بادرت إلى عقد سلسلة من الجلسات النقاشية والاستشارية حول مشروع القانون، بمشاركة خبراء قانونيين وأكاديميين وممثلين عن المجتمع المدني وعدد من القيادات الشبابية، حيث انتهت تلك الجلسات إلى تقديم مجموعة من الرؤى والتوصيات التي رُفعت إلى الجهات المعنية.

وأكد المجلس، أن أبرز ما ركزت عليه توصياته تمثل في:

  • تعزيز حرمة المسكن وتقييد إجراءات التفتيش بضوابط واضحة تحمي الخصوصية.
  • توسيع بدائل الحبس الاحتياطي باعتباره إجراءً استثنائيًا يجب اللجوء إليه في أضيق الحدود.
  • ضمان حقوق الدفاع والمتهمين أمام جهات التحقيق والمحاكمة.
  • إعادة صياغة بعض النصوص الغامضة لضمان وضوح القانون وتوحيد تفسيره وتطبيقه.
  • إتاحة الوقت الكافي للمؤسسات القضائية والتنفيذية للاستعداد لتطبيق المستحدثات التشريعية، بما يضمن الكفاءة والدقة.

وفي الوقت ذاته، ثمّن المجلس الجهود التي بذلها مجلس النواب في استحداث آليات مهمة ضمن مشروع القانون، مثل إدخال إجراءات منع السفر ووضع المتهمين على قوائم الترقب، وتنظيم التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي وتخفيض مدده، وتفعيل الوسائل التقنية الحديثة في التحقيق والمحاكمة عن بُعد، وإجراءات حماية الشهود، وتعزيز التعاون القضائي الدولي.

لكنه شدد على أن هذه المستحدثات تحتاج إلى استكمال من خلال مراجعة المواد التي أثارت الجدل، لتأمين التوازن المطلوب بين العدالة الناجزة وحماية الحقوق الأساسية للمواطنين.

وقال الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن قرار الرئيس برد مشروع القانون يعكس إدراكًا عميقًا بأهمية الإصغاء إلى صوت المجتمع المدني، ويؤكد أن مسار الإصلاح التشريعي في مصر يقوم على المشاركة والتكامل لا الانفراد.

وأضاف: لقد أكدنا منذ البداية أن قانون الإجراءات الجنائية لابد أن يكون قانونًا عصريًا، متسقًا مع الدستور المصري ومع التزاماتنا الدولية، وقادرًا على حماية حقوق المواطنين في المحاكمة العادلة، وفي الوقت ذاته ضمان سرعة إنجاز العدالة.

وأردف ممدوح: ما يميز هذه الخطوة أنها تفتح الباب أمام مشاركة شبابية واسعة، وتجعلنا شركاء حقيقيين في رسم ملامح تشريع سيكون له أثر بالغ على الأجيال القادمة.”

واختتم المجلس بيانه بتأكيد أنه سيواصل دوره كمنصة شبابية حقوقية في إثراء الحوار المجتمعي حول القانون، وتقديم المقترحات العملية التي تكفل إصدار تشريع متوازن للإجراءات الجنائية، يعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات العدالة، ويواكب مكانة مصر الإقليمية والدولية والتزاماتها في مجال حقوق الإنسان.

جانب من المناقشة
صفاء أبو السعود
المشير محمد حسين طنطاوي
الزعتر
