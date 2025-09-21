قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

اشتغلي على نفسك.. مي كمال توجه رسالة إلى شخص مجهول

مي كمال
مي كمال
يارا أمين

وجّهت خبيرة التجميل مي كمال ، رسالة إلى شخص مجهول معبرة عن استيائها من تلك الشخصية.

وكتبت مي كمال عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام: "في واحدة (مش هذكر اسمها) احتراما للقانون أولا ولابنها او بمعني اولادها .. ولسنك، ثانيًا: مشكلتك معاه مش معايا، ركزي، مفيش داعي لكل اللي انتي بتعمليه و بقفل مواضيع علشان مش فاضية جايز مش هتوصلك احساس المسئوليه و الشغل".
 

وتابعت مؤكدة: "أنا بعلن انفصالي، وبعلن احترامي له وخلاص(مش بساومه، ولا بجري وراه، ولا بتلزق فيه) و مش بقول اصل احنا صحاب بالبلدي: بسيب الجمل بما حمل
فيا ريت تشيليني من دماغك انا مش فاضيه حتي اشوفك و لا احطك في دماغي".
 

واختتمت: "اشتغلي على نفسك، اعمليلك كارير تثبتي بيه ذاتك بدل ما انتي مش مفهومة - منتجة ولا فنانة ولا حتى صاحبة كوافير باين صح كده حاولي تحبي نفسك
لعل و عسي الاقيلك حاجة فلحتي فيها".

وكانت قد أعلنت خبيرة التجميل مي كمال الدين انفصالها عن زوجها الفنان أحمد مكي  عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام .

وكتبت مي كمال : أنا محبتش حد في حياتي غير أحمد مكي ومش هحب بعده .. وبعلن انفصالي للمرة المليون ربنا يوفقه في حياته.

و أضافت : أنا وأحمد منفصلين وكل الأخبار المتداولة عن غير ذلك غير صحيحة”.

وكان تزوج الفنان أحمد مكي، مرة واحدة من والدة نجله أدهم التي انفصل عنها منذ سنوات دون الحديث أو كشف أي تفاصيل تتعلق بالانفصال أو حياته الشخصية على الإطلاق، حيث اعتاد أحمد مكي، أن يبعد كل ما يخص حياته الشخصية والعاطفية عن أعين الجمهور والإعلام.

خبيرة التجميل مي كمال إنستجرام أحمد مكي انفصال أدهم

