قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك: أبناء النادي سبب الأزمات الأخيرة.. يتعمدون تشويه الصورة
خلال زيارتهِ لكنيسة منوف.. رئيس الكنيسة الأسقفية: ما نأخذه للحياة الأبدية هو النفوس لا المال
نجاد البرعي: مواد الحبس الاحتياطي وراء إعادة قانون الإجراءات الجنائية للبرلمان
دراسة صادمة.. إهمال تنظيف الأسنان يضاعف خطر الإصابة بالسرطان
تحفظات الرئيس السيسي على قانون الاجراءات الجنائية.. المستشار محمود فوزي يوضح
أول الخريف غدا .. أمطار تكسر حرارة الصيف وتلطف الأجواء
مصر تبحث مع برنامج الغذاء العالمي تعزيز الأمن الغذائي ودعم غزة
محمد يوسف يحسم ملف التجديدات في الأهلي: لا أحد يجبرنا على القرارات
مصر تدعو لتقاسم أعباء استضافة اللاجئين وتؤكد رفضها محاولات تصفية القضية الفلسطينية
آية لتسخير الناس لك.. 3 آيات تجعل الجميع يخدمك والدنيا تحت أقدامك
خلاف بين غادة عادل ووالدها في الحلقة الأولى من مسلسل وتر حساس ٢
مصر تؤكد دعمها للجهود الإنسانية في غزة وتدعو لتعزيز دور الأمم المتحدة بمواجهة الأزمات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

وزير الثقافة يفتتح الدورة 61 من صالون القاهرة

وزير الثقافة
وزير الثقافة
جمال عاشور

افتتح الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، فعاليات الدورة الحادية والستين من "صالون القاهرة"، والذي تُنظمه جمعية محبي الفنون الجميلة، برئاسة الدكتور أحمد نوار، ونائبه الفنان الدكتور أشرف رضا، وأعضاء مجلس الإدارة، وبمشاركة الدكتور محمود حامد، قوميسير الصالون، وذلك بالتعاون مع قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، ويحمل الصالون هذا العام عنوان "المغامرون في الفن التشكيلي"، تأكيدًا على دور الفنانين التشكيليين في استكشاف آفاق جديدة ومغايرة تثري المشهد الفني المصري والعربي،وذلك بقصر الفنون بساحة دار الأوبرا المصرية، وتستمر فعالياته حتى 15 أكتوبر 2025

أكد الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، أن "صالون القاهرة" يُمثل قيمة خاصة في الذاكرة الثقافية المصرية، كأحد أعرق وأقدم المعارض الفنية في مصر والوطن العربي، ويُعد شاهدًا حيًا على تطور الحركة التشكيلية منذ أكثر من مئة عام، وأوضح وزير الثقافة، أن حرص جمعية محبي الفنون الجميلة على استمرارية هذا الصالون العريق هو تأكيد على إيمانها بدور الفنون التشكيلية في ترسيخ الهوية الثقافية وبناء الوعي المجتمعي، حيث إن الاهتمام بالفنون يعكس مدى تقدم المجتمعات، ويُعزز من صون هويتها الثقافية.

أوضح وزير الثقافة، أهمية دعم مثل هذه الملتقيات الجادة، لإحداث المزيد من تفعيل الحوار الإبداعي بين المبدعين ومحبي الفنون، وكذلك تشجيعًا للمواهب الواعدة، على تقديم أعمالها الفنية المتميزة، حيث تقدم لعالمنا الثقافي العديد من الإبداعات، والمواهب الجديدة، والتي ساهمت في إثراء وتعزيز الحركة الفنية والتشكيلية.

وقال الدكتور وليد قانوش،  رئيس قطاع الفنون التشكيلية: "في الدورة الـ 61 من "صالون القاهرة" يستمر التعاون الجاد والمخلص بين قطاع الفنون التشكيلية وجمعية محبي الفنون الجميلة، لا نبخل جهداً في توفير كل الدعم الممكن من استضافة وتنظيم ومطبوعات، وذلك لأننا نعلم قدر وأهمية هذه الفاعلية الأقدم على الساحة التشكيلية المصرية والتي احتضنت في بدايتها الرواد العمالقة الأوائل الذين بفضلهم رسخت الحركة التشكيلية ذاتها وهويتها وسبقها الذي نُفاخر به.

ويُعد "صالون القاهرة" أول نـشاط فني فـي مـصـر والوطن العربى بـعـد مبادرة الأميـر "يـوسـف كـمال" بـتأسيـس أول مـدرسـة للفنون الجميلة فـي مـصر عام 1908، فمن خلال رؤيته الثاقبة لأهـمية الفن والثقافة في المجتمع ، وكان رئيساً لجمعية محبي الفنون الجميلة، التي صدر قانـون إنشائها في 22 مايو 1922، بعد افتتاح مدرسة الفنون الجميلة بخمسة عشر عاماً، ويعود ظهور اسم معـرض (صالون القاهرة) إلى الجمعية المصرية للفنون الجميلة، التي تأسست عام 1919 بعـد قيام الثورة، وتحرك الضمير الوطني، وقد أقيم صالون القاهرة الأول فـي 15 أبريل 1921  على نفقة "دار الفنون والصنائـع المصرية" لصاحبها "فـؤاد عبد الملك" وشركائه، في مقرها الواقع في 21 شارع بولاق (شارع 26 يوليو)، وافـتـتـحه الزعيم سعد زغلول، تحـت الرئاسة الفخـرية للأمير "يـوسـف كـمال"، وشارك فيه عدد من رواد الفن التشكيلي المصري،  ومنهم محمود مختار، ومحمود سعيد، ومحمد ناجى، وراغب عياد، ويوسف كامل، ومحمد حسن، ولبيب تادرس، وغيرهم.

وفـى أبريل عـام 1922 افـتـتـح صالـون القاهـرة الثانـي تـحـت رعاية الأمـيـرة "سميحة حسيـن"، أما الصالون الثالث فقد أقامته "جمعـية محبي الفنون الجميلة" عام 1923 بـعـد إنشائها،  تـحـت رعاية الأمـيـرة "سميـحة حسيـن"، لتحل الجمعية مـحل "الجمعية المصرية للفنون الجميلة"، وكان لـ"فـؤاد عـبـد المـلك" دور فـعال فـي تأسيس الجمعية وإدارة أنشطتها، واليوم وبعد مرور أكثر من مئة عام على تأسيس "جمعية محبى الفنون الجميلة" حرص رؤساء الجمعية ومجالس إداراتها على استمرارية أعرق وأقدم  معرض فني مصر والوطن العربى .

الدكتور أحمد فؤاد هَنو وزير الثقافة صالون القاهرة جمعية محبي الفنون الدكتور أحمد نوار الدكتور أشرف رضا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لائحة استخراج رخصة القيادة

الداخلية تعلن تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تفاصيل

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

الراقصة بوسي

التفاصيل الكاملة للقبض على الراقصة بوسي بمطروح

النادي الأهلي

سبت فراغ كبير.. الأباتشي يصعد ضد الأهلي قبل قمة الزمالك

الحرارة تصل 40 وتحذير من ظاهرة خطيرة.. مفاجأة بشأن طقس الأيام الـ6 المقبلة

الحرارة تصل 40 وتحذير من ظاهرة خطيرة.. مفاجأة بشأن طقس الأيام الـ6 المقبلة

نادي الزمالك

إيقاف ثنائي الزمالك.. عقوبات صارمة في سابع جولات الدوري

الاعلى للاعلام

استغلال وغش.. الأعلى للإعلام يحيل واقعة قناة العاصمة الجديدة إلى النيابة العامة

صورة تعبيرية

أسعار الدولار تواصل التحرك أمام الجنيه في البنوك

ترشيحاتنا

مي كمال

اشتغلي على نفسك.. مي كمال توجه رسالة إلى شخص مجهول

فيلم عيد ميلاد سعيد

النقابة صامتة.. طارق الشناوي ينتقد مسعد فودة بسبب أزمة فيلم الأوسكار

آمال ماهر

ماجد المصري وآمال ماهر.. نجوم مصر يتألقون في حفل موركس دور في لبنان

بالصور

مناقشة رسالة دكتوراه بأكاديمية الشرطة حول «الآليات الحديثة لتأمين المنافذ البحرية المصرية»

جانب من المناقشة
جانب من المناقشة
جانب من المناقشة

صفاء أبو السعود وأشرف زكي في عزاء شقيقة أحمد صيام

صفاء أبو السعود
صفاء أبو السعود
صفاء أبو السعود

أنقذ مصر من مخطط الفوضى.. الذكرى الرابعة لوفاة المشير طنطاوي

المشير محمد حسين طنطاوي
المشير محمد حسين طنطاوي
المشير محمد حسين طنطاوي

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزعتر؟

الزعتر
الزعتر
الزعتر

فيديو

خطورة الثوم علي الريق

تحذير عاجل.. اعرف خطورة تناول الثوم على الريق

واقعة بورسعيد

بسبب الآيس .. رجل ينهي حياة زوجته في بورسعيد

كويكب عملاق

بحجم ناطحة سحاب .. مرصد القطامية يرصد كويكب عملاق يمر بالقرب من الأرض

المشير محمد حسين طنطاوي

أنقذ مصر من مخطط الفوضى.. الذكرى الرابعة لوفاة المشير طنطاوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: أهمية التنوع البيولوجي الزراعي في دعم الاستدامة وتحقيق الأمن الغذائي

المزيد