بتواجد محمد صلاح.. كل ما تريد معرفته عن حفل الكرة الذهبية 2025
سقط وسط التلاميذ.. وفاة مدرس بأزمة قلبية أثناء طابور الصباح في قنا
مصر تواجه البرازيل في نهائي تاريخي لكأس العالم للميني فوتبول للسيدات
اللجنة المصرية للإغاثة تتوصل لطفلي طريق الرشيد بغزة.. الأم تروي القصة وتوجه الشكر للرئيس السيسي
فتح باب التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية الأزهريّة للقبول بالمعاهد العليا
موعد حفل جائزة الكرة الذهبية 2025 والقناة الناقلة
عصابة عائلية أجنبية.. سقوط عاطل وزوجته وشقيقها يتاجرون بالآيس بالعجوزة
دعاء استقبال شهر ربيع الآخر .. 50 دعوة تصب عليك الخير صباً وتجعل أيامك فرحاً
قبل ساعات من الاعتراف بالدولة .. "سان دوني" الفرنسية ترفع العلم الفلسطيني
المالية تستعد.. موعد صرف مرتبات سبتمبر للمعلمين
الطماطم والفاصوليا.. البحوث الزراعية يعلن تسجيل هجن وأصناف محلية جديدة
القبض على شخصين و3 فتيات عرضوا نفسهم لممارسة الرذيلة على الإنترنت
تحقيقات وملفات

ظاهرة فريدة.. كيف يضيء قدس الأقداس بمعابد الكرنك مع بداية فصل الخريف ويحدد فصول العام؟

الأقصر تتألق.. تعامد الشمس يضيء قدس الأقداس بمعابد الكرنك
الأقصر تتألق.. تعامد الشمس يضيء قدس الأقداس بمعابد الكرنك
شمس يونس

مع بداية فصل الخريف اليوم الاثنين،  وفي مشهد مبهر يربط بين الحاضر وأسرار الماضي، تزينت محافظة الأقصر اليوم الإثنين بواحدة من أندر الظواهر الفلكية التي تعكس عبقرية المصريين القدماء، حيث تعامدت أشعة الشمس على معابد الكرنك في يوم الاعتدال الخريفي، لتضيء الغرف المقدسة داخل معبد الملك رمسيس الثالث ومعبد المعبود بتاح.

الكرنك لا يزال يحتفظ بأسرار لم تُكشف بعد

الظاهرة الفلكية التي رصدها ووثقها الباحث الأثري والفلكي أيمن أبوزيد، رئيس الجمعية المصرية للتنمية السياحية والأثرية، تكشف جانبًا جديدًا من براعة المصري القديم في علوم الفلك ودقة ربطه بين حركة الأجرام السماوية واتجاهات المعابد، مؤكدة أن الكرنك لا يزال يحتفظ بأسرار لم تُكشف بعد.

أبوزيد أوضح أن هذا المشهد الفريد يمنح بعدًا إضافيًا لأهمية الكرنك الفلكية، حيث استخدم المصريون القدماء المراصد الفلكية لمعرفة فصول العام وتحديد مواقيت مرتبطة بعقيدتهم وأنشطتهم الزراعية.

"سياحة الفلك الأثري"

 كما دعا إلى إدراج مثل هذه الظواهر الفلكية على الأجندة السياحية المصرية والترويج لما يعرف بـ"سياحة الفلك الأثري" باعتبارها أحد عناصر الجذب السياحي المميزة للأقصر ولمصر بوجه عام.

الأقصر دائمًا شاهدة على سحر الشمس وإبداع الإنسان المصري

لتبقى الأقصر دائمًا شاهدة على سحر الشمس وإبداع الإنسان المصري القديم الذي أبدع في صياغة علاقة خالدة بين السماء والأرض.

الأقصر اخبار الاقصر تعامد الشمس

