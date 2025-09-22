قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انطلاق الجولة الثانية لمشروع “المواجهة والتجوال” في موسمه السادس بأسيوط

جمال عاشور

شهدت محافظة أسيوط انطلاق فعاليات الجولة الثانية من مشروع “المواجهة والتجوال” في موسمه السادس (سبتمبر 2025 – يونيو 2026)، الذي تنظمه وزارة الثقافة برعاية الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، في إطار خطة الدولة لتحقيق العدالة الثقافية والوصول بالأنشطة الإبداعية إلى مختلف المحافظات والمناطق البعيدة.

وتقام العروض على مدار ستة أيام متتالية، بدأت فعالياتها بقصر ثقافة أسيوط يوم 21 سبتمبر، تلاها عرض آخر بقصر أسيوط ومركز شباب الحمام بابنوب يوم 22، فيما يُقام العرض الثالث بجامعة أسيوط يوم 23. وتشهد الجولة عروضًا بمركز بني مر يوم 24، وقرية الحواتكة بمنفلوط يوم 25، وتُختتم الفعاليات يوم 26 بجامعة الأزهر بأسيوط.

وتأتي أسيوط كثاني محطات البرنامج بعد محافظة قنا التي شهدت انطلاق الجولة الأولى، حيث قُدم عرض مسرحي بعنوان “توتة توتة” من انتاج البيت الفني للمسرح التابع لقطاع المسرح ،إلى جانب توزيع كتب من إصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب، فضلًا عن تنظيم ورش فنية وتدريبية ومعارض للفنون التشكيلية. وقد شملت الجولة عروضًا متتالية في قصر ثقافة قنا يوم الثلاثاء 16 سبتمبر، ومركز شباب المراشدة يوم الأربعاء 17 سبتمبر، ومركز شباب أبو مناع يوم الخميس 18 سبتمبر، ونجع قطيب يوم الجمعة 19 سبتمبر، ومركز شباب الطويرات يوم السبت 20 سبتمبر، حيث شهدت جميعها إقبالًا جماهيريًا لافتًا

ويأتي مشروع “المواجهة والتجوال” في إطار تعاون موسع بين البيت الفني للمسرح والهيئة العامة لقصور الثقافة والهيئة المصرية العامة للكتاب، بالشراكة مع وزارات التعليم، الشباب والرياضة، التضامن الاجتماعي، التعليم العالي، والأوقاف، إلى جانب جامعة الأزهر وعدد من مؤسسات المجتمع المدني مثل “حياة كريمة”، “مصر الخير”، و”أنا مصري”.

وأكد وزير الثقافة أن المشروع يُجسّد حرص الدولة على نشر الثقافة والفنون في القرى والمراكز، ويُعد جسرًا لترسيخ قيم الهوية الوطنية وتعزيز الانتماء، مشددًا على أن استراتيجية الوزارة تستهدف إيصال المنتج الثقافي إلى كل مواطن.

من جانبه، وصف مدير المشروع محمد الشرقاوي الجولة الجديدة بأنها امتداد لنجاح التجربة في فتح نوافذ للإبداع أمام مختلف الفئات المجتمعية، مشيرًا إلى أن تفاعل الجمهور مع العروض والأنشطة يعكس أهمية المشروع كأحد أدوات القوة الناعمة المصرية في بناء الإنسان.

محافظة أسيوط المواجهة والتجوال وزارة الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هَنو وزير الثقافة تحقيق العدالة الثقافية

