كيروش يفتح الباب أمام تدريب الأهلي بشرط

كشف الإعلامي كريم رمزي، عن تطورات ملف المدير الفني الجديد للنادي الأهلي خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو مدرب الفريق السابق.

وقال كريم رمزي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: أروس فيشر ابرز الاسماء المرشحة لتدريب الأهلي ولكن مرحلة المفاوضات معه في مراحل متفاوتة بسبب انقسام لجنة التخطيط على التعاقد معه، ولكن الآن فيشر يبتعد عن الأهلي

وأضاف: أما الثاني هو رامون دياز فهناك ترحيب من النادي الأهلي في التعاقد معه ولكن الأهلي لم يفاوض دياز حتى هذه اللحظة خوفا من المبالغة في طلباته المالية، وفيتوريا من الأسماء المرشحة لتدريب الأهلي ولكن المدرب طلب مهلة للتفكير وقد يبتعد عن حسابات الأهلي

وتابع: كارلوس كيروش من الأسماء التي تلقى قبولا كبيرا في النادي الأهلي، وكارلوس كيروش منفتح على تدريب الأهلي ولكن عقب مباراتي عمان في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم، وطالب مسؤولي الأهلي بمنحه مهلة لحين الانتهاء من المباراتين، وحال تأجيل الأهلي ملف المدير الفني الجديد إلى شهر نوفمبر المقبل، سيكون بنسبة كبيرة للغاية كارلوس كيروش مدربا للنادي الأهلي .