تعاقدي مع الأهلي سليم.. رد زيزو على اتهامات الزمالك أمام شئون اللاعبين

أدلي أحمد سيد زيزو نجم النادي الأهلي بأقواله اليوم الإثنين أمام لجنة شئون اللاعبين في اتحاد الكرة في حضور محمد الماشطة المستشار القانوني للجبلاية ورئيس اللجنة القانونية.

وقامت لجنة شئون اللاعبين في اتحاد الكرة بالاطلاع على كافة المستندات المقدمة من الزمالك وزيزو واستمعت لأقوال اللاعب.

واكد زيزو خلال الجلسة أنه لم يوقع للنادي الأهلي قبل انتهاء عقده مع الزمالك مشددا علي أنه التزم ببنود العقد، مضيفا أنه تعرض للمنع من خوض التدريبات في نادي الزمالك والسباب من الجماهير التابعة لنادي الزمالك .

وشدد زيزو علي أنه تعرض لسوء المعاملة عقب انتشار فيديو إزالة صورته من ملعب الناشئين.

أشار زيزو إلي أن مسئولي نادي الزمالك رفضوا السماح له بخوض تجربة الاحتراف بالدوري السعودي والموافقة على العروض الواردة آنذاك