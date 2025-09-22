قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس سنغافورة: الأزهر منارة للعلم وتعزيز التفاهم بين الأديان والثقافات وتحقيق السلام
مفتي الجمهورية لقضاة ماليزيا: هذا منهجكم في التعامل مع النوازل الحديثة
مُصوِّر صدى البلد يفوز بجائزة أفضل صورة في معرض MEDFEST بالجامعة الأمريكية
خالد الغندور: محمد صلاح ليس أسطورة بل هرم من أهرامات الوطن العربي
عماد الدين حسين: ما فعلته مصر مع الطفلين الفلسطينيين امتداد لدورها التاريخي تجاه القضية
لا للمزايدين.. الوزير: القاهرة والرياض شراكة حقيقية وعلاقة استراتيجية وطبيعة خاصة
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع أمطارًا شمالي مصر وحرًا شديدًا جنوبها
أحمد الشرع: يمكن أن نتحدث عن علاقة مع إسرائيل بعد الاتفاق الأمني
الاعتراف بدولة فلسطين أمل سياسي| والرقب: تمرد على الصمت الدولي
القبض على 5 أشخاص يتعاطون المخدرات في الشارع بالقاهرة
شيخ الأزهر ورئيس سنغافورة يتفقان على مواصلة الضغط لوقف العدوان على غزة.. صور
برلماني: قانون الإجراءات الجنائية الأهم لحقوق وحريات وضمانات المواطن
تعاقدي مع الأهلي سليم.. رد زيزو على اتهامات الزمالك أمام شئون اللاعبين

زيزو
زيزو
يسري غازي

أدلي أحمد سيد زيزو نجم النادي الأهلي بأقواله اليوم الإثنين أمام لجنة شئون اللاعبين في اتحاد الكرة في حضور محمد الماشطة المستشار القانوني للجبلاية ورئيس اللجنة القانونية.

وقامت لجنة شئون اللاعبين في اتحاد الكرة بالاطلاع على كافة المستندات المقدمة من الزمالك وزيزو واستمعت لأقوال اللاعب.

واكد زيزو خلال الجلسة أنه لم يوقع للنادي الأهلي قبل انتهاء عقده مع الزمالك مشددا علي أنه التزم ببنود العقد، مضيفا أنه تعرض للمنع من خوض التدريبات في نادي الزمالك والسباب من الجماهير التابعة لنادي الزمالك .

وشدد زيزو علي أنه تعرض لسوء المعاملة عقب  انتشار فيديو إزالة صورته من ملعب الناشئين.
أشار زيزو إلي أن مسئولي نادي الزمالك رفضوا السماح له بخوض تجربة الاحتراف بالدوري السعودي والموافقة على العروض الواردة آنذاك

زيزو الزمالك الأهلي

طريقة عمل الكشري المصري على أصولة

طريقة عمل الكشري
هوندا تصنع دراجة كهربائية جديدة لـ كبار السن

هوندا
شركة سيارات أمريكية متورطة في رشاوى للعملاء للتنازل عن الدعاوى القضائية

ريفيان
ينافس الروز ماري.. زيت طبيعي خارق في علاج الشعر وانبات الفراغات

علاج مشاكل الشعر
