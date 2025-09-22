يجمع تبرعات.. الدير المحرق يحذر من شخص ينتحل صفة راهب

حذر دير السيدة العذراء مريم "المحرق" بمركز القوصية بمحافظة أسيوط من شخص ينتحل وصفة أحد آباء رهبان الدير لطلب مبالغ مالية على أنها تبرعات للدير.

قال الدير في بيان له اليوم برئاسة الأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير: يُحذر دير السيدة العذراء مريم المُحرق العامر – بجبل قسقام من التعامل مع شخص ينتحل اسم وصفة أحد آباء رهبان الدير، ويُعرّف نفسه باسم (الراهب القمص أندراوس المُحرقي).

أضاف الدير قيام هذا الشخص بالاحتيال على الناس وطلب مبالغ مالية بطرق مختلفة؛ ويؤكد الدير المحرق أنه غير مسؤول عن أي تعاملات تتم بهذا الشكل، ونهيب بالجميع توخي الحذر والدقة في التعامل مع مثل هذه الأمور.