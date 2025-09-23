باحث: الغرب دعم تأسيس الكيانات الإرهابية لمواجهة النفوذ الشيوعي

أكد سامح عيد، الباحث المتخصص في شؤون الجماعات الإرهابية، أن الكيانات الإرهابية تم تأسيسها بدعم من الغرب، من اجل مواجهة النفوذ الشيوعي،ولكنها تحولت لنشر الفكر المتطرف وتجنيد المهاجرين.

وقال سامح عيد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، ان هذا الاتحاد كان بمثابة نقطة الانطلاق لتأسيس شبكة واسعة من المراكز الإسلامية والمساجد والجمعيات الدعوية والاقتصادية.

وتابع الباحث المتخصص في شؤون الجماعات الإرهابية، أن ن الجماعة الأم التي تفرعت منها كافة الكيانات الإخوانية في الغرب هي اتحاد الطلاب المسلمين، الذي أسسه سعيد رمضان، صهر مؤسس الجماعة حسن البنا، في جنيف.



وأشار إلى أن أن هذه الاستراتيجية أدت إلى ظهور أجيال جديدة من المتطرفين داخل المجتمعات الغربية، أكثر تشددًا من آبائهم وأجدادهم، وهو ما يفسر التقارير الغربية التي تتحدث عن فشل سياسات الاندماج.