مصر تفوز بتنظيم كأس العالم للدارتس 2027 بمدينة شرم الشيخ

​في إنجاز رياضي جديد يُضاف إلى سجلها، فازت مصر بحق استضافة بطولة كأس العالم للدارتس لعام 2027، والتي ستقام في مدينة السلام، شرم الشيخ. جاء هذا الفوز بعد تصويت الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للدارتس في دورتها التاسعة والعشرين، التي عُقدت في العاصمة الكورية سول على هامش بطولة كأس العالم للدارتس 2025.

​ملف مصري متكامل

​تقدمت مصر بطلب الاستضافة قبل أربع سنوات، وتنافست مع الولايات المتحدة والمجر. وقد أعد الاتحاد المصري للدارتس ملفًا متكاملًا ومنافسًا، ركز بشكل أساسي على المزايا التفاضلية التي تتمتع بها مدينة شرم الشيخ، والتي استهدفت أولويات الدول الأعضاء بالاتحاد الدولي.

​أبرز نقاط قوة الملف المصري:

​الأمان والاستقرار: يُعد مناخ الأمان والاستقرار في مصر العامل الحاسم الذي أثنى عليه الدكتور يحيى عبد القادر، رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي للدارتس، وأهداه إلى القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي.

​مركز المؤتمرات الدولي: اختيار مركز المؤتمرات الدولي بشرم الشيخ جاء لإمكانياته الفريدة التي استضافت العديد من الفعاليات العالمية الكبرى مثل منتدى شباب العالم ومؤتمر المناخ COP27.

​عوامل الجذب السياحي: تتمتع شرم الشيخ بطقس معتدل على مدار العام، وتوفر عروض إقامة وإعاشة بأسعار مناسبة. كما تضمن الملف خطة لتقديم برامج سياحية للمشاركين وأسرهم، لزيارة معالم مصر الشهيرة، مثل المتحف المصري الكبير في القاهرة.

​تصويت الأغلبية المطلقة

​جذب الملف المصري، الذي عرضه الدكتور يحيى عبد القادر، اهتمام الوفود المشاركة من 80 دولة، ولقي إعجابًا كبيرًا، مما أدى إلى حصوله على الأغلبية وقد تم عرض الملف في عرض مرئي ونسخة مطبوعة فاخرة لرؤساء الوفود.

​الاحتفال باليوبيل الذهبي للبطولة

​تتزامن استضافة مصر لكأس العالم 2027 مع احتفال الاتحاد الدولي للدارتس بمرور 50 عامًا على انطلاق المسابقة. وقد أشار الملف المصري إلى هذه المناسبة التاريخية، وتضمن برنامجًا احتفاليًا مميزًا، وهو ما سيساهم في زيادة نطاق المشاركة الدولية.

​ومن المقرر أن يبدأ الاتحاد المصري للدارتس إجراءات الاستعداد لهذا الحدث العالمي فور عودة الوفد من كوريا الجنوبية، تمهيدًا لعقد مؤتمر صحفي دولي للإعلان الرسمي عن الاستضافة.