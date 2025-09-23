قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ليس الإصابة.. خالد الغندور يكشف سبب غياب أفشة عن مباراة الأهلي والحدود
مصرع زوجين وإصابة نجلهما في انقلاب ملاكي بالطريق الزراعي في البحيرة
مصر تدعو المجتمع الدولي: آن الأوان لتحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة ووقف حمام الدم
العدل والقسط والظلم.. مصطلحات شرعية تعرف على الفرق بينها
احذر.. البناء على هذه الأرضي يعرضك للحبس وغرامة 10 آلاف جنيه
ماذا يحدث لضغط الدم عند الاستحمام بماء بارد؟
من بينها مصر... ترامب يعرض مقترح لإنهاء حرب غزة على قادة العرب
وزير الخارجية: نطالب بمزيد من الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية
وزيرة خارجية بريطانيا: حكومة نتنياهو تختار تصعيد الحرب وعرقلة المساعدات
موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري والقناة الناقلة
رئيسة المفوضية الأوروبية: حل الدولتين هو خطة السلام الوحيدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مصر تفوز بتنظيم كأس العالم للدارتس 2027 بمدينة شرم الشيخ

التصويت للبطولة
التصويت للبطولة
ايمن محمد

​في إنجاز رياضي جديد يُضاف إلى سجلها، فازت مصر بحق استضافة بطولة كأس العالم للدارتس لعام 2027، والتي ستقام في مدينة السلام، شرم الشيخ. جاء هذا الفوز بعد تصويت الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للدارتس في دورتها التاسعة والعشرين، التي عُقدت في العاصمة الكورية سول على هامش بطولة كأس العالم للدارتس 2025.

​ملف مصري متكامل

​تقدمت مصر بطلب الاستضافة قبل أربع سنوات، وتنافست مع الولايات المتحدة والمجر. وقد أعد الاتحاد المصري للدارتس ملفًا متكاملًا ومنافسًا، ركز بشكل أساسي على المزايا التفاضلية التي تتمتع بها مدينة شرم الشيخ، والتي استهدفت أولويات الدول الأعضاء بالاتحاد الدولي.

​أبرز نقاط قوة الملف المصري:

​الأمان والاستقرار: يُعد مناخ الأمان والاستقرار في مصر العامل الحاسم الذي أثنى عليه الدكتور يحيى عبد القادر، رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي للدارتس، وأهداه إلى القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي.

​مركز المؤتمرات الدولي: اختيار مركز المؤتمرات الدولي بشرم الشيخ جاء لإمكانياته الفريدة التي استضافت العديد من الفعاليات العالمية الكبرى مثل منتدى شباب العالم ومؤتمر المناخ COP27.

​عوامل الجذب السياحي: تتمتع شرم الشيخ بطقس معتدل على مدار العام، وتوفر عروض إقامة وإعاشة بأسعار مناسبة. كما تضمن الملف خطة لتقديم برامج سياحية للمشاركين وأسرهم، لزيارة معالم مصر الشهيرة، مثل المتحف المصري الكبير في القاهرة.

​تصويت الأغلبية المطلقة

​جذب الملف المصري، الذي عرضه الدكتور يحيى عبد القادر، اهتمام الوفود المشاركة من 80 دولة، ولقي إعجابًا كبيرًا، مما أدى إلى حصوله على الأغلبية وقد تم عرض الملف في عرض مرئي ونسخة مطبوعة فاخرة لرؤساء الوفود.

​الاحتفال باليوبيل الذهبي للبطولة

​تتزامن استضافة مصر لكأس العالم 2027 مع احتفال الاتحاد الدولي للدارتس بمرور 50 عامًا على انطلاق المسابقة. وقد أشار الملف المصري إلى هذه المناسبة التاريخية، وتضمن برنامجًا احتفاليًا مميزًا، وهو ما سيساهم في زيادة نطاق المشاركة الدولية.

​ومن المقرر أن يبدأ الاتحاد المصري للدارتس إجراءات الاستعداد لهذا الحدث العالمي فور عودة الوفد من كوريا الجنوبية، تمهيدًا لعقد مؤتمر صحفي دولي للإعلان الرسمي عن الاستضافة.

جنوب سيناء شرم الشيخ بطولة العالم الدارتس تنظيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التقديم متاح حتى منتصف ديسمبر.. العدد المسموح إضافته على بطاقة التموين 2025

التقديم متاح حتى منتصف ديسمبر.. العدد المسموح إضافته على بطاقة التموين 2025

محمد صلاح

غياب محمد صلاح عن حفل الكرة الذهبية 2025

هدير عبد الرازق

الحبس سنة للبلوجر هدير عبد الرازق بتهمة دهس شخص بالعمرانية

مسلم ويارا تامر

مسلم يعلن انفصاله عن زوجته يارا تامر .. تعرف على السبب

شجاعة طفل غزة الذي حمل شقيقه

مصر تنتصر للبراءة.. رحلة إنقاذ طفل غزة الذي حمل شقيقه للنزوح وأبكي العالم| فيديو وصور

ترامب

على رأسهم مصر.. ترامب يجتمع بقادة 8 دول عربية وإسلامية في واشنطن

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تعرف على الشروط الجديدة

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تعرف على الشروط الجديدة

المضبوطات

وصلوا للكنز .. 5 أشخاص ينقبون عن الآثار أسفل منزل بالبدرشين

ترشيحاتنا

الحموضة

أكتر مشكلة بتيجي للكل .. اعرف أسباب الحموضة وأهم علاماتها

بي واي دي سونجL ‎‏ الكهربائية

بي واي دي سونجL ‎‏ الكهربائية موديل 2025.. بهذا السعر ‏

سيارات الكهربائية

أفضل النصائح لصيانة السيارات الكهربائية

بالصور

أكتر مشكلة بتيجي للكل .. اعرف أسباب الحموضة وأهم علاماتها

الحموضة
الحموضة
الحموضة

بي واي دي سونجL ‎‏ الكهربائية موديل 2025.. بهذا السعر ‏

بي واي دي سونجL ‎‏ الكهربائية
بي واي دي سونجL ‎‏ الكهربائية
بي واي دي سونجL ‎‏ الكهربائية

أفضل النصائح لصيانة السيارات الكهربائية

سيارات الكهربائية
سيارات الكهربائية
سيارات الكهربائية

لجنة من "صحة الشرقية" تتابع أعمال تركيب جهاز قسطرة القلب بمستشفى فاقوس

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

فيديو

الفتاة

حبس المتهم بتتبع فتاة حتى منزلها ومعاكستها في كفر الشيخ

إصابة مسلم بجلطة

وعكة صحية مفاجئة.. مسلم يكشف عن إصابته بجلطة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

المزيد