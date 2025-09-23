دهسه القطار.. مصرع شخص أثناء عبور شريط السكة الحديد في أسوان

لقي شخص مصرعه نتيجة تعرضه للدهس أسفل عجلات القطار أثناء عبوره لشريط السكة الحديد بمحطة دراو شمال أسوان، وتم على الفور إيداع جثمان المتوفى بالمشرحة ، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.

وكانت قد تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بمصرع شخص أسفل عجلات القطار أثناء عبوره لشريط السكة الحديد بمحطة دراو شمال أسوان ، وتم على الفور إيداع جثمان المتوفى بالمشرحة ، لإتخاذ الإجراءات اللازمة حياله

وتبين بالفحص والتحريات الأولية، أن الشخص لقي مصرعه أسفل عجلات القطار، يدعى شاذلى .ع.م 57 سنة، وتم إيداع جثمانه بالمشرحة تحت تصرف الجهات المختصة، وتم تحرير محضر بالواقعة .