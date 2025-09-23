تقرير أخبار أسوان.. متابعة لانتظام الدارسة بالمدارس وكليات الجامعة وملفات الإيجار والخطة الاستثمارية

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الاثنين الموافق : 22/9/2025 أحداث متنوعة .

فقد حرص اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على القيام بجولة ميدانية داخل مدرسة محمد الدمرداش الإبتدائية بحى أطلس، والتابعة لإدارة أسوان التعليمية ، وذلك مع بداية العام الدراسى الجديد 2025/2026.

وخلال جولته التى رافقه فيها اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، ومحمود بدوى وكيل وزارة التربية والتعليم ، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية المختصة، أطمئن المحافظ على انتظام الدراسة داخل الفصول الدراسية ، التى تستوعب هذا العام 1018 طالب وطالبة موزعين على 23 فصل تعليمى.

https://www.elbalad.news/6706424

قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بجولة تفقدية شملت عدداً من المدارس بنطاق قرى أبو الريش بحرى وقبلى بمركز أسوان وذلك فى إطار متابعته الميدانية المستمرة لإنطلاق العام الدراسى الجديد 2025/2026 .

رافقه خلالها اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، ومحمود بدوى وكيل وزارة التربية والتعليم ، والقيادات التنفيذية المختصة .

https://www.elbalad.news/6706413

جهود متنوعة

أوضح اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بأنه تم إنتهاء الوحدات المحلية من أعمال الحصر وتصنيف الوحدات الإيجارية إلى متميزة ومتوسطة وإقتصادية ، وذلك لتحديد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية خلال فترة الـ 7 سنوات ، وفقاً للقائمة المعتمدة من مجلس الوزراء .



https://www.elbalad.news/6706450

وجه اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان رؤساء الوحدات المحلية والمديريات الخدمية بسرعة الإنتهاء من إجراءات ومستندات الطرح والبت والترسية للمشروعات المدرجة بالخطة الإستثمارية للعام المالى الحالى 2025/ 2026، وذلك قبل نهاية الشهر الجارى ، ومع ختام الربع الأول من الخطة ، حتى يتسنى تمويل المرحلة الأولى منها فى المواعيد المحددة .



https://www.elbalad.news/6706452

فى مشهد وطنى مشرف، شهد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان فعاليات طابور كلية التربية الرياضية وتحية العلم، احتفالًا بانطلاق العام الجامعي 2025/2026، وذلك باستاد جامعة أسوان الرياضي بمنطقة صحارى، وسط حضور كبير من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وقيادات الجامعة.



https://www.elbalad.news/6706652

قامت جمعية الأورمان بتنظيم احتفالية لتوزيع شنط وأدوات مدرسية على 735 طالبا بقرية الرقبة بمركز دراو شمال أسوان وذلك بمناسبة العام الدراسي الجديد وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى .



https://www.elbalad.news/6706698