الأورمان تنظم احتفالية لتوزيع شنط وأدوات مدرسية على 735 طالبًا بأسوان

قامت جمعية الأورمان بتنظيم احتفالية لتوزيع شنط وأدوات مدرسية على 735 طالبا بقرية الرقبة بمركز دراو شمال أسوان وذلك بمناسبة العام الدراسي الجديد وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى .

ومن جانبه أوضح محمد يوسف وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان بأن إسعاد المواطن ورفع الأعباء عن كاهله يمثلان الهدف الأساسي لجهود الدولة ، وهو ما يؤكد أهمية الدور المجتمعي في دعم خطط التنمية، وهو النهج الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى لتعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى لخدمة المواطنين.

فيما أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان بأن الجمعية بدأت الأورمان ومع دخول العام الدراسى الجديد ومن خلال مكتبها بالمحافظة حصر الاحتياجات الأساسية للأطفال الغير قادرين ومتطلباتهم مع بداية العام الدراسى ، ووجد إن شنطة المدرسة التى تحتوى على أدوات مدرسية متكاملة هى أهم هذه الاحتياجات.

توزيع شنط وأدوات مدرسية

وأوضح أن الاهتمام بالجانب التعليمي نشاط إنسانى خيرى بدأته الأورمان منذ انطلاق عملها الخيرى قبل أكثر من 25عام ، وأنها تضع الجانب التعليمى على رأس أولويات عملها الخيرى فى جميع أنشطتها ونجحت خلالها فى دعم كبير للطلاب الايتام وتوزيع الآلاف من الشنط والأدوات المدرسيه ، فضلاً عن تطوير ودعم عشرات المدارس والتى امتدت لنواحى وأنشطة خيرية متعددة وأثمرت بشكل كبير فى مجال تحسين معيشة عدد كبير من الأسر الآولى بالرعاية والأكثر احتياجًا فى محافظات الجمهورية المختلفة.

وأضاف شعبان بأن الجمعية بمحافظة أسوان نفذت عددًا كبيرًا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنظيم القوافل الطبية تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والأسر غير القادرة ، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.