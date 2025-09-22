قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يقرر الإفراج عن علاء عبدالفتاح و5 آخرين استجابة للمجلس القومي لحقوق الإنسان
زلزال 4.3 ريختر يضرب منطقة خليج سان فرانسيسكو
قرار جمهوري بعفو رئاسي عن علاء عبد الفتاح و5 آخرين
شهر ربيع الآخر.. فضائله وأدعية مستحبة وموعد الأيام البيض
تعويض 20 ألف جنيه لمواطن بعد العثور على حشرات داخل زجاجات مشروبات غازية بسوهاج
بعد حبسهم 3 سنوات.. الأربعاء استئناف المتهمين بمطاردة فتيات طريق الواحات
التضامن تطلق تدريبا ضخما لتنمية المهارات وقدرات الكوادر بالمديريات
قرار شجاع أم مخاطرة؟.. إصرار نجم الزمالك يربك الحسابات قبل القمة
ملعب الجوهرة يتزين لاستقبال مباراة الأهلي السعودي وبيراميدز
قرارات النيابة بشأن دهس طالب لعاملة نظافة بالشيخ زايد
إلغاء حبس التيك توكر كروان مشاكل وتغريمه 20 ألف جنيه في قضية المنتجة
تقاليع طريفة في بداية العام الدراسي الجديد بالمحافظات .. ماذا حدث؟
محافظات

أسوان.. الإنتهاء من حصر الوحدات تمهيدا لتطبيق قانون الإيجار القديم

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
محمد عبد الفتاح

أوضح اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بأنه تم إنتهاء الوحدات المحلية من أعمال الحصر وتصنيف الوحدات الإيجارية إلى متميزة ومتوسطة وإقتصادية ، وذلك لتحديد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية خلال فترة الـ 7 سنوات ، وفقاً للقائمة المعتمدة من مجلس الوزراء .

ويأتى ذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية والحكومة نحو ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر وتطبيق القانون الجديد للإيجار القديم .

حيث وجه الدكتور إسماعيل كمال إلى عقد إجتماع للجنة العليا الأسبوع المقبل ، لتسليم محاضر اللجان الفرعية بما يضمن تحقيق الجاهزية الكاملة لبدء التنفيذ فور صدور اللائحة التنفيذية للقانون .

وأكد المحافظ على إهتمام الدولة المصرية بتحقيق مصلحة المواطن حيث أن الهدف من القانون ليس زيادة الأعباء على أى طرف ، وإنما تحقيق العدالة المتوازنة بين المالك والمستأجر ، ودعم جهود الدولة فى تنظيم سوق العقارات وضبط العلاقات التعاقدية ، فضلاً عن حماية حقوق جميع الأطراف ، ولن تسمح مطلقاً بوقوع أي ضرر، وأن التطبيق سيتم وفقاً لخطة مدروسة تحقق الصالح العام وتضمن العدالة الإجتماعية والإستقرار المجتمعى .

الوحدات الإيجارية

فيما وجه اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان رؤساء الوحدات المحلية والمديريات الخدمية بسرعة الإنتهاء من إجراءات ومستندات الطرح والبت والترسية للمشروعات المدرجة بالخطة الإستثمارية للعام المالى الحالى 2025/ 2026، وذلك قبل نهاية الشهر الجارى ، ومع ختام الربع الأول من الخطة ، حتى يتسنى تمويل المرحلة الأولى منها فى المواعيد المحددة .

جاء ذلك خلال رئاسة محافظ أسوان لإجتماع المجلس التنفيذى ، بحضور الدكتور لؤي سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، واللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد ، إلى جانب القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية والديني .

وأكد الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة الإسراع في معدلات التنفيذ لضمان طلب إعتمادات إضافية من وزارة التخطيط ، مع الإستفادة من أى وفورات متحققة ، وسرعة تلافى أى معوقات أو مشاكل طارئة قد تعرقل إنجاز المشروعات .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

امام عاشور

إمام عاشور: حذفت صورتي بقميص الأهلي خوفا على ابنتي

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين

الاهلي وحرس الحدود

شكري وعبد القادر في القائمة.. موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري والقناة الناقلة

كيفية تحصين الأطفال

تحصين الأطفال عند الذهاب للمدرسة.. النبي رقى أحفاده بـ12 كلمة

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مستهل الإثنين

عصام الحضري

كلب الكابتن نهش مهندسة.. عصام الحضري وزوجته في محضر رسمي بالعلمين

تموين الشرقية

تموين الشرقية: حملات مشددة للرقابة على الأسواق في الحسينية| صور

دودج تشالنجر

انهيار أسعار دودج تشالنجر هيلكات.. وعشاقها في صدمة

ازالة تعدي

حملات مكبرة لإزالة التعديات بالبناء المخالف بالشرقية

طريقة عمل صوص البيح تيستى

تموين الشرقية: حملات مشددة للرقابة على الأسواق في الحسينية| صور

انهيار أسعار دودج تشالنجر هيلكات.. وعشاقها في صدمة

حملات مكبرة لإزالة التعديات بالبناء المخالف بالشرقية

المتهمين

عطلا حركة المرور فى موكب زفاف.. القبض على قائدى سيارتين بمدينة نصر

المتهم

غير ملتزم بالتعريفة.. القبض على سائق سيارة ميكروباص بالشرقية

المتهم

القبض على قائد دراجة نارية تعقب فتاة وتحرش بها

سرقة هاتف

القبض على عاطل سرق هاتف محمول من داخل عيادة بأسوان

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: أهمية التنوع البيولوجي الزراعي في دعم الاستدامة وتحقيق الأمن الغذائي

