محافظ أسوان يتفقدمدارس قرى أبو الريش بحرى وقبلى .. شاهد

قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بجولة تفقدية شملت عدداً من المدارس بنطاق قرى أبو الريش بحرى وقبلى بمركز أسوان وذلك فى إطار متابعته الميدانية المستمرة لإنطلاق العام الدراسى الجديد 2025/2026 .

رافقه خلالها اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، ومحمود بدوى وكيل وزارة التربية والتعليم ، والقيادات التنفيذية المختصة .

وإستهل المحافظ جولته بحضور طابور الصباح بمجمع مدارس أبو الريش بحرى للتعليم الأساسى ، الذى يضم مرحلة رياض الأطفال بإجمالى 23 طالبا وطالبة داخل 2 قاعة ، والمرحلة الإبتدائية بإجمالى 554 تلميذاً وتلميذة موزعين على 15 فصلا ، والمرحلة الإعدادية التى تستوعب 164 طالبا وطالبة داخل 5 فصول ، كما تفقد أيضاً مدرسة أبو الريش قبلى الإعدادية التى تضم 778 طالب وطالبة داخل 19 فصلا ، بالإضافة إلى تفقده لمدرسة الشهيد حمدى الإبتدائية التى تضم 570 طالبا وطالبة داخل 13 فصلا دراسيا .

وخلال الجولة قدم الدكتور إسماعيل كمال خالص التهانى القلبية لأبنائه الطلاب والطالبات ، متمنياً لهم عاماً دراسياً مثمراً مليئاً بالتفوق والتحصيل المتميز لتحقيق مراكز متقدمة على مستوى المراحل التعليمية المختلفة .

العام الدراسى

وأشار إسماعيل كمال إلى أن الإستعدادات للعام الدراسى الجديد تمت مبكراً لضمان توفير منظومة تعليمية متكاملة ومتميزة داخل 1540 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية ، تستقبل نحو 434 ألفا و992 طالبا وطالبة ، من بينها 23 مدرسة جديدة ما بين إنشاء وإحلال كلى وتوسعة ، إلى جانب تنفيذ أعمال صيانة بسيطة وشاملة فى 55 مدرسة .

وأوضح المحافظ بأن هذه الجهود جاءت ثمرة التنسيق المستمر مع الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ، واللواء يسرى عبد الله رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية ، وتم تحقيق الجاهزية المطلوبة بالمدارس ، وتوفير البيئة التعليمية المناسبة من خلال الإهتمام بالإجراءات التأمينية من خلال تركيب كاميرات المراقبة للحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين وتأمين الوسائل والمستلزمات التعليمية ، فيما حرص محافظ أسوان على الإستجابة لعدد من المطالب الجماهيرية .

وأكد على أن قرى أبو الريش ستشهد خلال الفترة القادمة العديد من المشروعات فى مختلف قطاعات العمل العام ضمن مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " ، فضلاً عن مشروعات البنية التحتية لإستكمال منظومة التطوير الجارية فى قطاعى مياه الشرب والصرف الصحى حيث تم تنفيذ الخطة العاجلة ، والتى من أهمها دعم محطة الشيخ على ، كما أنه مخطط تطوير الطريق الرئيسى أسوان / القاهرة الزراعى فور الإنتهاء من هذه المشروعات الحيوية .