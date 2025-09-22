المفرخ السمكي بالشلال.. مشروع حيوي لدعم التنمية المستدامة في أسوان

محافظة أسوان تمتلك العديد من المقومات التنموية والخدمية ، التى تجعلها دائماً رائدة فى مختلف مجالات العمل داخل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وفى هذا الصدد نستعرض أحد المشروعات الحيوية لتعزيز التنمية المستدامة فى قطاع الثروة السمكية بأسوان ، وهو مشروع المفرخ السمكى بالشلال .

فهذا المفرخ الحيوى ينتج حالياً نحو 2.5 مليون زريعة من خلال 4 أحواض فقط يتم توجيهها لدعم المقاومة البيولوجية للحشائش المائية فى مناطق الحبس بالسد العالى وخزان أسوان ، بالإضافة إلى شبكات الرى بترعة توشكى ومشروع النقرة ، ويجرى العمل على التوسع التدريجى لرفع الطاقة الإنتاجية عبر تشغيل 12 حوض بكامل طاقتهم بما يضمن تعظيم الإستفادة من موارد القنوات المائية ورفع كفاءة منظومة الرى .

المفرخ السمكى

كما أن مشروع المفرخ السمكى يعد ركيزة أساسية ضمن محور الرى الهادف إلى الدمج بين الإستفادة المائية وتعزيز المقاومة البيولوجية ، ولذا جاءت الخطوات الإيجابية بإعادة تشغيله بعد فترة من التوقف ، ورفع كفاءته التشغيلية بما يواكب التوجهات الوطنية لتعظيم العائد من الموارد الطبيعية ، ليساهم فى دعم المنظومة البيئية ، والحد من الحشائش المائية ، إلى جانب دوره التنموى في دعم صغار المزارعين والصيادين بما يحقق مردود إقتصادى وإجتماعى لأبناء المحافظة .

وقد حرص واصل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى واللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بتفقد مشروع المفرخ السمكى بإعتباره أحد المشروعات الحيوية لتعزيز التنمية المستدامة فى قطاع الثروة السمكية .

وخلال الجولة إستمع الوزير والمحافظ إلى شرح تفصيلى من المهندس ياسر محمود رئيس قسم مقاومة الحشائش بمعهد بحوث صيانة القنوات المائية بالمركز القومي لبحوث المياه ، والمهندس عمر سيف رئيس الإدارة المركزية للرى بأسوان ، وأيضاً المختصين بالوزارة حول الموقف الحالى للمفرخ وخطط التوسع المستقبلية لزيادة الإنتاجية .