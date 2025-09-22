قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تُنتج لأول مرة فى مصر.. وزير الإنتاج الحربي يتابع مراحل تصنيع الطلمبات الغاطسة بمصنع 270 الحربي
بعد اعترافها بدولة فلسطين.. بريطانيا توجه رسالة لمصر: سنواصل العمل
مصر ورواندا تتوسعان في التعاون بمجالات البنية التحتية والطاقة والتعليم والصحة
الكرملين عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية: حل الدولتين السبيل الوحيد لتسوية الصراع
المفرخ السمكي بالشلال.. مشروع حيوي لدعم التنمية المستدامة في أسوان
مصر تستهدف دخول قائمة أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التجارة والاستثمار خلال عامين
بث مباشر.. رفع العلم الفلسطيني على مبنى بعثة فلسطين في لندن
تبدأ من 50 جنيها.. أسعار استمارات البطاقة الشخصية 2025
كوريا تضع شرطا للمفاوضات مع أمريكا.. وكيم: احتفظ بذكريات طيبة مع ترامب
نجل شقيق عبد الحليم حافظ يكشف تفاصيل تسجيل منزله عالميا وعودة الزياراتlخاص
4 تماثيل و3 آلاف دولار.. سقوط عصابة النصب على مهووسي شراء الآثار بأكتوبر
رئيس الأركان الإيراني: لن نقف متفرجين وسنرد على تهديدات المتغطرسین بما يفوق التصور
محافظات

المفرخ السمكي بالشلال.. مشروع حيوي لدعم التنمية المستدامة في أسوان

محمد عبد الفتاح

محافظة أسوان تمتلك العديد من المقومات التنموية والخدمية ، التى تجعلها دائماً رائدة فى مختلف مجالات العمل داخل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وفى هذا الصدد نستعرض أحد المشروعات الحيوية لتعزيز التنمية المستدامة فى قطاع الثروة السمكية بأسوان ، وهو مشروع المفرخ السمكى بالشلال .

فهذا المفرخ الحيوى ينتج حالياً نحو 2.5 مليون زريعة من خلال 4 أحواض فقط يتم توجيهها لدعم المقاومة البيولوجية للحشائش المائية فى مناطق الحبس بالسد العالى وخزان أسوان ، بالإضافة إلى شبكات الرى بترعة توشكى ومشروع النقرة ، ويجرى العمل على التوسع التدريجى لرفع الطاقة الإنتاجية عبر تشغيل 12 حوض بكامل طاقتهم بما يضمن تعظيم الإستفادة من موارد القنوات المائية ورفع كفاءة منظومة الرى .

المفرخ السمكى 

كما أن مشروع المفرخ السمكى يعد ركيزة أساسية ضمن محور الرى الهادف إلى الدمج بين الإستفادة المائية وتعزيز المقاومة البيولوجية ، ولذا جاءت الخطوات الإيجابية بإعادة تشغيله بعد فترة من التوقف ، ورفع كفاءته التشغيلية بما يواكب التوجهات الوطنية لتعظيم العائد من الموارد الطبيعية ، ليساهم فى دعم المنظومة البيئية ، والحد من الحشائش المائية ، إلى جانب دوره التنموى في دعم صغار المزارعين والصيادين بما يحقق مردود إقتصادى وإجتماعى  لأبناء المحافظة .

وقد حرص واصل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى واللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بتفقد مشروع المفرخ السمكى بإعتباره أحد المشروعات الحيوية لتعزيز التنمية المستدامة فى قطاع الثروة السمكية .

وخلال الجولة إستمع الوزير والمحافظ إلى شرح تفصيلى من المهندس ياسر محمود رئيس قسم مقاومة الحشائش بمعهد بحوث صيانة القنوات المائية بالمركز القومي لبحوث المياه ، والمهندس عمر سيف رئيس الإدارة المركزية للرى بأسوان ، وأيضاً المختصين بالوزارة حول الموقف الحالى للمفرخ وخطط التوسع المستقبلية لزيادة الإنتاجية .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

