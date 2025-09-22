قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

أخبار أسوان.. بدء العام الدراسي.. متابعة مشروعات الري وملفات المتغيرات والتصالح

جهود محافظة اسوان
جهود محافظة اسوان
محمد عبد الفتاح

احداث متنوعة شهدتها محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأحد الموافق 21/9/2025 .

توافد الطلاب والطالبات بمختلف المراحل التعليمية على مدارس محافظة أسوان مع انطلاق العام الدراسى الجديد 2025/2026 مرتدين الزى المدرسى ، الذى يضم "رياض أطفال - ابتدائى - إعدادى - ثانوى"، ونظمت إدارات المدارس طابور الصباح ، وتضمن تمارين لياقة صباحية وإذاعة مدرسية واصطف طلاب المدرسة لتحية العلم.

https://www.elbalad.news/6704912

أعلن الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، تزامنًا مع بداية العام الجامعي الجديد 2025/2026، بدء تطبيق الكشف الطبي وإجراء تحليل مخدرات إجباري لجميع الطلاب والطالبات قبل تسكينهم بالمدن الجامعية.

https://www.elbalad.news/6704757

قام الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بجولة ميدانية أستهلها بتفقد محطة رى رقم (1) ضمن مشروع وادى النقرة بمركز نصر النوبة ، رافقهم خلالها قيادات الوزارة والمحافظة .
https://www.elbalad.news/6705122

جهود متنوعة 

واصل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ، يرافقه اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولتهما الميدانية لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة حيث قاما بتفقد مشروع المفرخ السمكى بالشلال أحد المشروعات الحيوية لتعزيز التنمية المستدامة فى قطاع الثروة السمكية .


https://www.elbalad.news/6705307

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نائبه المهندس عمرو لاشين بإطلاق فعاليات المبادرة الوطنية " صحح مفاهيمك " على مستوى المحافظة بالتزامن مع إعلان إنطلاقها رسمياً بالعاصمة الإدارية الجديدة على مستوى كافة المحافظات بالتعاون والتنسيق مع كافة الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الأوقاف .


https://www.elbalad.news/6705336

أكد مدير مديرية التربية والتعليم محمود بدوى أنه تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بتقديم كافة التيسيرات لطلاب وطالبات مدرسة التجارة الفنية المتقدمة ، سوف يتم نقلهم إلى أقرب مدارس وفقا للموقع الجغرافى لمدرسة التجارة، وذلك بداية من 29 سبتمبر الجارى بما ينعكس على تخفيف أعباء ومشقة الإنتقال عليهم وعلى أسرهم.


https://www.elbalad.news/6705347

شدد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على ضرورة الإسراع فى إنهاء كافة الحالات المخالفة التى تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية ، وخاصة المستحدثة منها .


https://www.elbalad.news/6705400

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أنه الإنتهاء من البت فى 29 ألف و 368 طلب للتصالح بنسبة 97.43% من إجمالى الطلبات المقدمة والبالغ عددها 30 ألف و144 طلب ، وهو ما يعكس جدية أجهزة المحافظة فى الإنجاز وتحقيق تطلعات المواطنين .


https://www.elbalad.news/6705396

فى ظل الجهود المكثفة التى تقوم بها أجهزة المحافظة لتحويل توجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لواقع ملموس من خلال تنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات ، وخاصة فى المناطق الشعبية بحى شرق المدينة .


https://www.elbalad.news/6705379

قدم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان واجب العزاء لأسرة الفقيد نوبى أحمد يوسف ، ولزملاءه بشركة مياه الشرب والصرف الصحى ، والذى وافته المنية اليوم أثناء أداؤه لعمله ضمن فرقة الصيانة الفنية التابعة للشركة.

https://www.elbalad.news/6705479

