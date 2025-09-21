قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الغندور: أزمات الزمالك قبل القمة “مقصودة أم صدفة؟”
محافظ أسوان يقدم واجب العزاء لأسرة الفقيد نوبي بشركةمياه الشرب والصرف الصحي
الأمم المتحدة: الاعترافات الدولية المتتالية بفلسطين خطوة مهمة نحو حل الدولتين
بتوع فبركة.. خالد الغندور يرد على أنباء حذف شيكو بانزا صورة انضمامه للزمالك
تراجع أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية
تصفيات كأس العالم.. موعد مباراتي منتخب مصر أمام جيبوتي وغينيا بيساو
أيهما أفضل الصلاة في أول وقتها منفردا أم في آخر وقتها جماعة؟.. الإفتاء ترد
أول تعليق من نتنياهو على اعتراف بريطانيا وكندا واستراليا بالدولة الفلسطينية
بن جفير: سأقدم اقتراحا لفرض السيادة على الضفة الغربية في اجتماع الحكومة المقبل
الرئيس السيسي يوجه برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب
رئيس الكنيست الإسرائيلي يدين الاعتراف بالدولة الفلسطينية: ستامر اختار العار
الأمم المتحدة: اعتراف بريطانيا وكندا وأستراليا بدولة فلسطين خطوة مهمة لحل الدولتين
محافظات

أسوان .. رفع 400 طن من القمامة و المخلفات والتراكمات بحى شرق

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

فى ظل الجهود المكثفة التى تقوم بها أجهزة المحافظة لتحويل توجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لواقع ملموس من خلال تنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات ، وخاصة فى المناطق الشعبية بحى شرق المدينة .

وفى هذا الإطار كلف المحافظ معاونه اللواء ياسر عبد الشافى بالإشراف على أعمال رفع كميات القمامة والمخلفات وتراكمات المبانى بالطريق الرئيسى بشارع السماد من أمام مناطق خور عواضة والناصرية والحكروب بإجمالى 400 طن .

 تمت عملية الرفع خلال الفترة الصباحية والمسائية ، وذلك وسط مشاركة من نائب رئيس المدينة محمد ربيع ، وجابر فتحى رئيس الحى ، برفقة العاملين بالوحدة المحلية مدعمين بـ 20 سيارة كبيرة وزن 20 طن .

أوضح معاون المحافظ بأن الأعمال شملت أيضاً إزالة وهدم الأماكن الخاصة ببائعى الخردة ، والمقامة على مسار تغطية مصرف السيل بشارع السماد ، مع إزالة التعديات أيضاً بهذه المنطقة.

النظافة العامة

ولفت إلى أنه بناء على تعليمات محافظ أسوان فقد تم التواصل مع فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية لإنهاء أعمال توصيل شبكات المياه والمرافق لمدرسة خالد بن الوليد بكوبرى فاطمة الزهراء ، فضلاً عن التشديد على تكثيف الجهود بنطاق حى شرق للتعامل مع أى إشغالات أو تعديات أولاً بأول والإزالة الفورية لها فى المهد لخلق أجواء بيئية حضارية ، ومتنفس حيوى للمواطنين .

وفى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتيسير على المواطنين فى ملف التصالح بمخالفات البناء وتقنين أوضاعهم طبقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية ، ووسط متابعة دقيقة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء .

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على ضرورة الإستمرار فى نفس مستوى الأداء لضمان مواصلة تحقيق تقدم ملموس فى هذا الملف الحيوى ، موضحاً بأنه الإنتهاء من البت فى 29 ألف و 368 طلب للتصالح بنسبة 97.43% من إجمالى الطلبات المقدمة والبالغ عددها 30 ألف و144 طلب ، وهو ما يعكس جدية أجهزة المحافظة فى الإنجاز وتحقيق تطلعات المواطنين .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

لائحة استخراج رخصة القيادة

الداخلية تعلن تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تفاصيل

الراقصة بوسي

التفاصيل الكاملة للقبض على الراقصة بوسي بمطروح

إمام عاشور

إمام عاشور يطالب الأهلي بمساواة زيزو .. و100 مليون في الموسم

أوبن أيه آي

بعد حادثة مأساوية .. قيود جديدة في «ChatGPT» | تعرّف عليها

اروس فيشر

سويسري جديد على أعتاب تدريب الأهلي

النادي الأهلي

سبت فراغ كبير.. الأباتشي يصعد ضد الأهلي قبل قمة الزمالك

صورة تعبيرية

أسعار الدولار تواصل التحرك أمام الجنيه في البنوك

خناقة داخل مستشفي في المنوفية

خناقة في مستشفى عام.. القصة الكاملة لمشاجرة مرافق مريض وممرضة بمستشفى السادات بالمنوفية

غزة

وزير مالية الاحتلال يدعو لإسقاط فكرة إقامة الدولة الفلسطينية إلى الأبد

الضفة الغربية

وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي: الرد الوحيد على الاعتراف بالدولة الفلسطينية فرض السيادة على الضفة الغربية

محمود عباس أبو مازن الرئيس الفلسطيني

الرئيس الفلسطيني يرحب بإعلان رئيس الوزراء البريطاني الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزعتر؟

الزعتر
الزعتر
الزعتر

محافظ الشرقية ورئيس جامعة الزقازيق يتفقدان أعمال إنشاء مستشفى السلام

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بالضفائر.. عبير صبرى تلفت الأنظار في أحدث إطلالة

عبير صبرى
عبير صبرى
عبير صبرى

القوات المسلحة تنظم زيارات لطلاب المنصورة وبني سويف للأكاديمية العسكرية ومصانع الوطنية للأسمنت

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة
صورة من الزيارة

طليقة أحمد مكي

محبتش حد في حياتي غيره.. طليقة أحمد مكي تحسم جدل عودتهما

