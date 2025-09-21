أسوان .. رفع 400 طن من القمامة و المخلفات والتراكمات بحى شرق

فى ظل الجهود المكثفة التى تقوم بها أجهزة المحافظة لتحويل توجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لواقع ملموس من خلال تنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات ، وخاصة فى المناطق الشعبية بحى شرق المدينة .

وفى هذا الإطار كلف المحافظ معاونه اللواء ياسر عبد الشافى بالإشراف على أعمال رفع كميات القمامة والمخلفات وتراكمات المبانى بالطريق الرئيسى بشارع السماد من أمام مناطق خور عواضة والناصرية والحكروب بإجمالى 400 طن .

تمت عملية الرفع خلال الفترة الصباحية والمسائية ، وذلك وسط مشاركة من نائب رئيس المدينة محمد ربيع ، وجابر فتحى رئيس الحى ، برفقة العاملين بالوحدة المحلية مدعمين بـ 20 سيارة كبيرة وزن 20 طن .

أوضح معاون المحافظ بأن الأعمال شملت أيضاً إزالة وهدم الأماكن الخاصة ببائعى الخردة ، والمقامة على مسار تغطية مصرف السيل بشارع السماد ، مع إزالة التعديات أيضاً بهذه المنطقة.

النظافة العامة

ولفت إلى أنه بناء على تعليمات محافظ أسوان فقد تم التواصل مع فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية لإنهاء أعمال توصيل شبكات المياه والمرافق لمدرسة خالد بن الوليد بكوبرى فاطمة الزهراء ، فضلاً عن التشديد على تكثيف الجهود بنطاق حى شرق للتعامل مع أى إشغالات أو تعديات أولاً بأول والإزالة الفورية لها فى المهد لخلق أجواء بيئية حضارية ، ومتنفس حيوى للمواطنين .

وفى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتيسير على المواطنين فى ملف التصالح بمخالفات البناء وتقنين أوضاعهم طبقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية ، ووسط متابعة دقيقة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء .

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على ضرورة الإستمرار فى نفس مستوى الأداء لضمان مواصلة تحقيق تقدم ملموس فى هذا الملف الحيوى ، موضحاً بأنه الإنتهاء من البت فى 29 ألف و 368 طلب للتصالح بنسبة 97.43% من إجمالى الطلبات المقدمة والبالغ عددها 30 ألف و144 طلب ، وهو ما يعكس جدية أجهزة المحافظة فى الإنجاز وتحقيق تطلعات المواطنين .