محافظ أسوان: إزالة فورية لأى تعديات ترصدها منظومة المتغيرات المكانية

شدد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على ضرورة الإسراع فى إنهاء كافة الحالات المخالفة التى تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية ، وخاصة المستحدثة منها .

وأكد المحافظ على أن التعامل معها سيكون بشكل فورى وحاسم عبر الإزالة فى المهد دون أى تهاون حيث جاء ذلك خلال رئاسة محافظ أسوان لإجتماع المجلس التنفيذى ، بحضور القيادات المختصة .

وأشار الدكتور إسماعيل كمال إلى أهمية توفير الدعم اللازم لسرعة التعامل مع كافة التى يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية بشكل كامل .

ولفت إلى أن الدولة لن تسمح بأى تعدى على أراضيها سواء كانت زراعية أو مخصصة للبناء ، وأن أى حالة تعدى سيتم إزالتها على الفور حفاظاً على حق الشعب ، وخاصة أن متابعة ملف المتغيرات المكانية تتم بشكل دورى من الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وبتنسيق وإشراف مباشر من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، إلى جانب المتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بما يعكس جدية الدولة فى التصدى لكافة أشكال التعديات بكل قوة وحسم .

المتغيرات المكانية

فيما أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على ضرورة الإستمرار فى نفس مستوى الأداء لضمان مواصلة تحقيق تقدم ملموس فى هذا الملف الحيوى .

وأوضح المحافظ بأنه الإنتهاء من البت فى 29 ألف و 368 طلب للتصالح بنسبة 97.43% من إجمالى الطلبات المقدمة والبالغ عددها 30 ألف و144 طلب ، وهو ما يعكس جدية أجهزة المحافظة فى الإنجاز وتحقيق تطلعات المواطنين.

وشدد الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة الإسراع فى إنهاء كافة المعاملات التى تشهد تأخراً فى معدلات الإنجاز ، مع تكثيف الجهود الميدانية والإدارية لتشجيع المواطنين وحثهم على إستكمال إجراءات التصالح بما يضمن لهم الإستقرار الأسرى والمعيشى على أكمل وجه ، مؤكداُ بأن ملف التصالح يحظى بمتابعة مستمرة بهدف رفع الأعباء عن كاهل المواطنين ، وتحقيق الإنضباط العمرانى والحفاظ على حقوق الدولة أيضاً بالشكل المطلوب .