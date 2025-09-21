قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ أسوان يقدم واجب العزاء لأسرة الفقيد نوبي بشركةمياه الشرب والصرف الصحي

محمد عبد الفتاح

قدم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان واجب العزاء لأسرة الفقيد نوبى أحمد يوسف ، ولزملاءه بشركة مياه الشرب والصرف الصحى ، والذى وافته المنية اليوم أثناء أداؤه لعمله ضمن فرقة الصيانة الفنية التابعة للشركة ، بعد الإبلاغ عن وجود كسر فى الماسورة المغذية لأحد العمارات السكنية بمنطقة كيما حيث كان يقوم العامل بإصلاح الكسر فى الماسورة بقطر 2 بوصة ، ففوجئ زملاؤه بتعرضه لصعق كهربائى مما أدى إلى وافته فى الحال .

وقرر محافظ أسوان إحالة الواقعة للتحقيق بالنيابة العامة للوقوف على أسباب الحادث ، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، موجهاً إلى تكريم أسرة الفقيد فى أول إجتماع للمجلس التنفيذى ، مع صرف مكافأة مالية عاجلة من المحافظة لأسرته تقديراً لجهوده فى أداء عمله على أكمل وجه ممكن بتفانى وإخلاص ، بالإضافة إلى إعانة الأسرة على مواجهة متطلبات الحياة المعيشية .

فيما كان قد واصل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ، يرافقه اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولتهما الميدانية لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة حيث قاما بتفقد مشروع المفرخ السمكى بالشلال أحد المشروعات الحيوية لتعزيز التنمية المستدامة فى قطاع الثروة السمكية .

وافته المنية 

وخلال الجولة إستمع الوزير والمحافظ إلى شرح تفصيلى من المهندس ياسر محمود رئيس قسم مقاومة الحشائش بمعهد بحوث صيانة القنوات المائية بالمركز القومي لبحوث المياه ، والمهندس عمر سيف رئيس الإدارة المركزية للرى بأسوان ، وأيضاً المختصين بالوزارة حول الموقف الحالى للمفرخ وخطط التوسع المستقبلية لزيادة الإنتاجية .

وأوضح العرض أن المفرخ ينتج حالياً نحو 2.5 مليون زريعة من خلال 4 أحواض فقط يتم توجيهها لدعم المقاومة البيولوجية للحشائش المائية فى مناطق الحبس بالسد العالى وخزان أسوان ، بالإضافة إلى شبكات الرى بترعة توشكى ومشروع النقرة ، ويجرى العمل على التوسع التدريجى لرفع الطاقة الإنتاجية عبر تشغيل 12 حوض بكامل طاقتهم بما يضمن تعظيم الإستفادة من موارد القنوات المائية ورفع كفاءة منظومة الرى ، وخاصة أن مشروع المفرخ السمكى يعد ركيزة أساسية ضمن محور الرى الهادف إلى الدمج بين الإستفادة المائية وتعزيز المقاومة البيولوجية .

