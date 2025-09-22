محافظ أسوان يتفقد مدرسة محمد الدمرداش الإبتدائية لمتابعة انتظام العملية التعليمية

حرص اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على القيام بجولة ميدانية داخل مدرسة محمد الدمرداش الإبتدائية بحى أطلس، والتابعة لإدارة أسوان التعليمية ، وذلك مع بداية العام الدراسى الجديد 2025/2026.

وخلال جولته التى رافقه فيها اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، ومحمود بدوى وكيل وزارة التربية والتعليم ، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية المختصة، أطمئن المحافظ على انتظام الدراسة داخل الفصول الدراسية ، التى تستوعب هذا العام 1018 طالب وطالبة موزعين على 23 فصل تعليمى.

وشدد المحافظ على أهمية الإلتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية لضمان سلامة الطلاب والمعلمين بما ينعكس إيجابياً على سير العملية التعليمية منذ اليوم الأول.

العام الدراسى

واستفسر الدكتور إسماعيل كمال من الطلاب عن إستلام الكتب المدرسية فى مختلف الصفوف ، والتى تم تسليمها قبل إنطلاق الدراسة للطلاب دون ربطها بسداد أى مصروفات ، فضلاً عن اطمئنانه على الوسائل التعليمية المتنوعة الخاصة بطلاب الدمج بالمدرسة .

وأكد أن الهدف من الزيارات الميدانية هو توجيه المسئولين بالإستمرار على نفس المستوى من توفير المناخ الملائم أمام أبنائنا الطلاب ، وأن الدولة تبذل جهوداً كبيرة للإرتقاء بالمنظومة التعليمية من خلال تطوير المناهج ، وتوفير بيئة تعليمية متكاملة ، وهذا يتطلب ضرورة الإهتمام بجودة التعليم بإعتباره قاطرة التنمية لخلق أجيال قادرة على تحمل المسئولية فى مستقبل مشرق ملئ بكل الخير .

وحرص محافظ أسوان على لقاء عدد من أولياء الأمور الذين أشادوا بجهود المحافظ وجهازه المعاون فى المرور على المدارس ، والمتابعة اليومية لإنتظام العملية التعليمة ، وهو ما إنعكس بالإيجاب على توفير الأجواء المناسبة لأبناؤهم الطلاب ، وليصبح هذا العام سعيد ومميز .

كما قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بجولة تفقدية شملت عدداً من المدارس بنطاق قرى أبو الريش بحرى وقبلى بمركز أسوان.