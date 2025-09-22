جامعة أسوان تستقبل عامها الجديد بتحية العلم وعروض رياضية

فى مشهد وطنى مشرف، شهد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان فعاليات طابور كلية التربية الرياضية وتحية العلم، احتفالًا بانطلاق العام الجامعي 2025/2026، وذلك باستاد جامعة أسوان الرياضي بمنطقة صحارى، وسط حضور كبير من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وقيادات الجامعة.

وشهد الحفل حضور رسمى ودينى وعسكرى متميز حيث ضم كل من الأنبا بيشوي، أسقف إيبارشية أسوان وتوابعها، والشيخ سمير خليل، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، والعميد أحمد كمال قائد القطاع العسكري بالمحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية، والأمنية من بينهم محمد يوسف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور ناصر سليم، وكيل وزارة الشباب والرياضة.والمهندس أحمد صدقي رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء ، والمهندس هشام كمال رئيس مجلس إدارة شركة المحطات المائية للإنتاج الكهرباء ،

ومن جانبه قال الدكتور لؤي سعد الدين نصرت ،ان الجامعة ليست فقط محراباً للعلم، بل منبراً لبناء الشخصية الوطنية المتكاملة ، ونحرص على دعم طلابنا علمياً ونفسياً واجتماعياً فى ظل توجيهات القيادة السياسية التي تؤكد دوماً أن التعليم هو قاطرة التنمية ، وسنواصل دعمنا الكامل لكل طالب مهما كانت التحديات، وسنظل سند لذوى الهمم وغير القادرين حتى لا يحرم أحد من نور العلم بسبب عائق مادى أو جسدى .

مشهد وطنى

كما دعا الطلاب إلى التفاعل مع الأنشطة الطلابية ، وتطوير مهاراتهم الذاتية من خلال المشاركة في البرامج التدريبية والدورات التثقيفية المتاحة داخل الجامعة.

فيما أكد الأنبا بيشوى بأن وحدة الصف الوطني التي نراها اليوم في جامعة أسوان هي صورة مصغّرة لمصر الحقيقية.. مصر التي لا تفرّق بين مسلم ومسيحي، بل تزرع في أبنائها حب الوطن والانتماء، وان شباب الجامعة هم مستقبل مصر، وعلينا جميعًا مسؤولية غرس القيم الإنسانية والدينية في نفوسهم.

بينما أوضح الشيخ سمير خليل وكيل وزارة الاوقاف بأن العلم والخلق هما جناحا الإنسان الناجح. ونحن نؤمن أن الجامعة هي مصنع الرجال، وأن تحية العلم هي درس في الولاء والانتماء. نشجع أبناءنا الطلاب على التميز، والتمسك بهويتهم الدينية والوطنية، في ظل روح المحبة والتسامح.

كما شهدت الفعاليات تقديم عروض رياضية نالت إعجاب الحضور، وعكست مستوى الجاهزية والانضباط لدى طلاب كلية التربية الرياضية ، فضلاً عن التأكيد على أهمية الرياضة كجزء لا يتجزأ من تكوين الشخصية الجامعية المتكاملة.