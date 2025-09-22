قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السفير السعودي بالقاهرة: العلاقات بين بلدينا تمضي في مسارها الواثق
لا للمزايدين.. الوزير: القاهرة والرياض شراكة حقيقية وعلاقة استراتيجية وطبيعة خاصة
رئيس سنغافورة: الأزهر منارة للعلم وتعزيز التفاهم بين الأديان والثقافات وتحقيق السلام
مفتي الجمهورية لقضاة ماليزيا: هذا منهجكم في التعامل مع النوازل الحديثة
مُصوِّر صدى البلد يفوز بجائزة أفضل صورة في معرض MEDFEST بالجامعة الأمريكية
خالد الغندور: محمد صلاح ليس أسطورة بل هرم من أهرامات الوطن العربي
عماد الدين حسين: ما فعلته مصر مع الطفلين الفلسطينيين امتداد لدورها التاريخي تجاه القضية
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع أمطارًا شمالي مصر وحرًا شديدًا جنوبها
أحمد الشرع: يمكن أن نتحدث عن علاقة مع إسرائيل بعد الاتفاق الأمني
الاعتراف بدولة فلسطين أمل سياسي| والرقب: تمرد على الصمت الدولي
القبض على 5 أشخاص يتعاطون المخدرات في الشارع بالقاهرة
شيخ الأزهر ورئيس سنغافورة يتفقان على مواصلة الضغط لوقف العدوان على غزة.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة أسوان تستقبل عامها الجديد بتحية العلم وعروض رياضية

جامعة أسوان
جامعة أسوان
محمد عبد الفتاح

فى مشهد وطنى مشرف، شهد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان فعاليات طابور كلية التربية الرياضية وتحية العلم، احتفالًا بانطلاق العام الجامعي 2025/2026، وذلك باستاد جامعة أسوان الرياضي بمنطقة صحارى، وسط حضور كبير من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وقيادات الجامعة.

وشهد الحفل حضور رسمى ودينى وعسكرى متميز حيث ضم كل من الأنبا بيشوي، أسقف إيبارشية أسوان وتوابعها، والشيخ سمير خليل، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، والعميد أحمد كمال قائد القطاع العسكري بالمحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية، والأمنية من بينهم محمد يوسف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور ناصر سليم، وكيل وزارة الشباب والرياضة.والمهندس أحمد صدقي رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء ، والمهندس هشام كمال رئيس مجلس إدارة شركة المحطات المائية للإنتاج الكهرباء ،

ومن جانبه قال الدكتور لؤي سعد الدين نصرت ،ان الجامعة ليست فقط محراباً للعلم، بل منبراً لبناء الشخصية الوطنية المتكاملة ، ونحرص على دعم طلابنا علمياً ونفسياً واجتماعياً فى ظل توجيهات القيادة السياسية التي تؤكد دوماً أن التعليم هو قاطرة التنمية ، وسنواصل دعمنا الكامل لكل طالب مهما كانت التحديات، وسنظل سند لذوى الهمم وغير القادرين حتى لا يحرم أحد من نور العلم بسبب عائق مادى أو جسدى .

مشهد وطنى

كما دعا الطلاب إلى التفاعل مع الأنشطة الطلابية ، وتطوير مهاراتهم الذاتية من خلال المشاركة في البرامج التدريبية والدورات التثقيفية المتاحة داخل الجامعة.

فيما أكد الأنبا بيشوى بأن وحدة الصف الوطني التي نراها اليوم في جامعة أسوان هي صورة مصغّرة لمصر الحقيقية.. مصر التي لا تفرّق بين مسلم ومسيحي، بل تزرع في أبنائها حب الوطن والانتماء، وان شباب الجامعة هم مستقبل مصر، وعلينا جميعًا مسؤولية غرس القيم الإنسانية والدينية في نفوسهم.

بينما أوضح الشيخ سمير خليل وكيل وزارة الاوقاف بأن العلم والخلق هما جناحا الإنسان الناجح. ونحن نؤمن أن الجامعة هي مصنع الرجال، وأن تحية العلم هي درس في الولاء والانتماء. نشجع أبناءنا الطلاب على التميز، والتمسك بهويتهم الدينية والوطنية، في ظل روح المحبة والتسامح.

كما شهدت الفعاليات تقديم عروض رياضية نالت إعجاب  الحضور، وعكست مستوى الجاهزية والانضباط لدى طلاب كلية التربية الرياضية ، فضلاً عن التأكيد على أهمية الرياضة كجزء لا يتجزأ من تكوين الشخصية الجامعية المتكاملة.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

عصام الحضري

كلب الكابتن نهش مهندسة.. عصام الحضري وزوجته في محضر رسمي بالعلمين

كيفية تحصين الأطفال

تحصين الأطفال عند الذهاب للمدرسة.. النبي رقى أحفاده بـ12 كلمة

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مستهل الإثنين

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

افصل الكهرباء واذهب للشركة فورا في هذه الحالة

بيراميدز

بيراميدز يعلن غياب 3 لاعبين مؤثرين أمام الأهلي السعودي

غزة

اللجنة المصرية للإغاثة تتوصل لطفلي طريق الرشيد بغزة.. الأم تروي القصة وتوجه الشكر للرئيس السيسي

ترشيحاتنا

ناصف ساويرس

ساويرس يخطط لاستثمار 50 مليار دولار في الولايات المتحدة

أحمد الشرع

أحمد الشرع: هناك مصالح متطابقة بين سوريا و أمريكا

أحمد الشرع

أحمد الشرع: الشعب متوحد خلف القيادة السورية

بالصور

طريقة عمل الكشري المصري على أصولة

طريقة عمل الكشري
طريقة عمل الكشري
طريقة عمل الكشري

هوندا تصنع دراجة كهربائية جديدة لـ كبار السن

هوندا
هوندا
هوندا

شركة سيارات أمريكية متورطة في رشاوى للعملاء للتنازل عن الدعاوى القضائية

ريفيان
ريفيان
ريفيان

ينافس الروز ماري.. زيت طبيعي خارق في علاج الشعر وانبات الفراغات

علاج مشاكل الشعر
علاج مشاكل الشعر
علاج مشاكل الشعر

فيديو

المتهمين

عطلا حركة المرور فى موكب زفاف.. القبض على قائدى سيارتين بمدينة نصر

المتهم

غير ملتزم بالتعريفة.. القبض على سائق سيارة ميكروباص بالشرقية

المتهم

القبض على قائد دراجة نارية تعقب فتاة وتحرش بها

سرقة هاتف

القبض على عاطل سرق هاتف محمول من داخل عيادة بأسوان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

المزيد