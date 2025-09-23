“الإنتاج الحربي”: نسعى لتوطين صناعة جهاز إنتاج المياه من الهواء في مصر

علق المهندس وليد رسمي، مستشار وزير الدولة للإنتاج الحربي، على مشروع التعاون المصري – الياباني في تصنيع محطات توليد المياه من الهواء، موضحًا أن المشروع يأتي استكمالًا للنجاح الذي تحقق في تصنيع الجهاز الأول لإنتاج 12 إلى 14 لتر يوميًا، ويهدف إلى إنتاج محطات مياه بسعة 500 لتر يوميًا تمهيدًا لتوطين الصناعة محليًا في مصر.

وأكد "رسمي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية هامة لخدمة المواطن المصري وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مشيرًا إلى أن المرحلة التجريبية ستستمر لشهر إلى شهرين في الأجواء المصرية قبل التوسع في تعميم المحطات.

وأضاف أن وزارة الإنتاج الحربي تهدف من خلال هذا التعاون إلى تحقيق إنتاج محلي يغطي 60-70% من المحطة، بما يضمن استدامة المشروع وتحويله إلى صناعة وطنية، موضحًا أن المشروع يأتي ضمن منظومة الدولة لتطوير البنية التحتية للمياه والصرف الصحي.

وأشار إلى أن الوزارة أيضًا قامت بتوطين تصنيع الطرمبات الغاطسة المستخدمة في محطات الصرف الصحي، مؤكدًا أن التوسع في مثل هذه المشروعات يوفر ميزانية الدولة ويعزز الصناعات المحلية، مضيفًا: "نسعى لتوطين صناعة جهاز إنتاج المياه من الهواء في مصر".