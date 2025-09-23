البلدي بـ 130 جنيها.. أسعار الدواجن في الأسواق اليوم

عرض برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد دياب،وعبيدة أمير نهاد سمير تقرير فيديو عن أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء.

وقالت مذيعة البرنامج ماهيتاب مختار، إنها متواجدة بأحد محلات الدواجن لمعرف الأسعار اليوم، بعد الأخبار الكثيرة التي انتشرت عن انخفاض الأسعار.

وأكد صاحب محل دواجن، أن الدواجن أسعارها مستقرة، لكن أسعار البلدي مرتفعة وتتراوح بين الـ 130 إلى 135 جنيه للكيلو، وأن سعر البلدي ارتفع بسبب قلة المعروض أن الزيادة تقدر بـ 5 جنيهات.

ولفت إلى أن أسعار الدواجن البيضاء بـ 80 جنيها، والبانية سعره لم يتغير بسبب بدء المدارس، وأن سعر الكبد بـ 100 جنيه للكيلو.