اقتصاد

أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 22 سبتمبر 2025

ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار الدواجن والبيض ومختلف أنواع الطيور في جميع الأسواق المحلية استقرارًا ملحوظا خلال تعاملات اليوم الاثنين 22 سبتمبر 2025.


 

أسعار الدواجن اليوم الاثنين 22 سبتمبر 2025.

الدواجن البيضاء:


 


 

في المزرعة: 80 جنيهًا للكيلو للمستهلك: بين 85 و95 جنيها

الدواجن الساسو:

في المزرعة: 93 جنيهًا للكيلو


 

للمستهلك: بين 100 و110 جنيهات


 

الدواجن البلدي:


 

في المزرعة: 120 جنيهًا للكيلو للمستهلك: بين 125 و135 جنيهًا


 


 

في المزرعة: 62 جنيهًا للكيلو للمستهلك: بين 70 و80 جنيها


 

أسعار البيض:


 

بيض أبيض:


 

في المزرعة: 110 جنيهات للكرتونة للمستهلك: بين 115 و120 جنيها

بيض أحمر:

في المزرعة: 115 جنيها للكرتولة للمستهلك: بين 128 120 جنيها

بيض بلدي:

في المزرعة: 92 جنيها للكراولة للمستهلك: بين 110 100 جنيهات


 

أسعار البط:

بط مسكوفي عمر يوم:

السعر: بين 42 و43 جنيها

بط فرنساوي عمر يوم:

السعر: بين 19 و20 جنيهًا

بط بغال محلي عمر يوم:

السعر: بين 32 و33 جنيها

أسعار الكتاكيت:

كتكوت أبيض:


 

السعر: نحو 25 جنيهًا

٧:٣٤ ص

كتكوت ساسو:

السعر: نحو 15 جنيهًا

كتكوت روزي:

السعر: نحو 15 جنيها

كتكوت إي آر:

السعر: نحو 30 جنيهًا

كتكوت أربو:

السعر: بين 29 و32 جنيهًا


 

كتكوت كب:

السعر: نحو 28 جنيهًا

كتكوت روس:

السعر: بين 22 و34 جنيهًا

ويأني هذا الاستقرار في الأسعار في ظل الرقابة المكثفة من الجهات المعنية على الأسواق، مع توقعات بزيادة الطلب خاصة من جانب الأسر والمطاعم، مما قد يؤدي إلى تحركات طفيفة في الأسعار مع بداية الأسبوع المقبل.

