اهتمام النادي الأهلي بالتعاقد مع البرتغالي برونو .. أحمد حسن يكشف

ميرنا محمود

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن أهتمام النادي الاهلي بالتعاقد مع  البرتغالي برونو لاجي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

 

و كتب أحمد حسن :الأهلي مهتم بالتعاقد مع البرتغالي برونو لاجي وهو الاسم المفضل لدى إدارة النادي الأحمر ،موقع "TSF" البرتغالي.



 

علي الجانب الاخر أعلن عماد النحاس، القائم بأعمال المدير الفني لفريق الكرة بالأهلي،  قائمة الفريق استعدادًا لمباراة حرس الحدود المقرر لها الخامسة مساء غد ضمن منافسات الجولة الثامنة لبطولة الدوري الممتاز.

جاءت قائمة الأهلي كالتالي:

محمد الشناوي ومحمد سيحا ومصطفى شوبير وياسين مرعي وعمر كمال وياسر إبراهيم ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد رضا ونيتس جراديشار ومحمد شريف وأحمد عبد القادر ومروان عطية وحسين الشحات وأشرف بن شرقي ومصطفى العش وأليو ديانج وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وحمزة عبد الكريم ومهند أيمن ومحمد رأفت عبد العظيم وهشام مصطفى.

المسقعة المصرية..سر النكهة الغنية في طبق شهي من المطبخ التقليدي

طريقة عمل المسقعة

بين السريع والذوّاق.. أنواع الشخصيات حسب أسلوبهم في الأكل

أنواع الشخصيات حسب أسلوبهم في الأكل

طريقة عمل أرز بالدجاج بالوصفة الخليجية

ارز بالدجاج

كيف تحافظين على نفسية طفلك الأول عند قدوم المولود الثاني؟

كيف تحافظين على نفسية طفلك الأول عند قدوم المولود الثاني؟

