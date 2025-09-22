مجلس الأهلي يشيد بدور طارق قنديل في التقرير السنوى للجمعية العمومية

وجه مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، في اجتماعه اليوم الشكر إلى طارق قنديل عضو المجلس، بعد الإشراف على إعداد تقرير الجمعية العمومية عن المدة من 1- 7- 2024 وحتى 30- 6- 2025، والذي اعتمده المجلس اليوم تمهيدًا لعرضه على الجمعية العمومية العادية للنادي المقرر انعقادها يومي 30 و31 أكتوبر المقبل.

وقرر مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد يومي 30 و31 أكتوبر المقبل، على أن يتضمن جدول الأعمال بند انتخاب مجلس إدارة جديد للنادي الأهلي لمدة 4 سنوات قادمة.. كما قرر المجلس تكليف الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي، باتخاذ الإجراءات الإدارية لانعقاد الجمعية العمومية، وفقًا لأحكام لائحة النظام الأساسي، والإعلان عنها للسادة الأعضاء في التوقيتات المحددة.