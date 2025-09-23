حالة الطقس اليوم: أجواء خريفية معتدلة على القاهرة والمحافظات

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تحسن ملحوظ في حالة الطقس اليوم، الذي يُعد ثاني أيام فصل الخريف. وأكدت الهيئة انخفاض نسبة الرطوبة بشكل كبير، مع انتهاء فصل الصيف، وتراجع الأجواء الحارة.

طقس معتدل صباحاً وحار نهاراً:

سيشهد اليوم طقساً خريفياً معتدلاً صباحاً على أغلب الأنحاء، حيث يسود طقس غائم جزئياً ومعتدل الحرارة، مع درجات حرارة تتراوح بين 32 إلى 36 درجة في القاهرة ومدن القناة والسواحل الشمالية. أما في صعيد مصر وجنوب سيناء، فسيكون الطقس شديد الحرارة مع درجات تتراوح بين 36 إلى 38 درجة.

فرص ضعيفة للأمطار في بعض المناطق:

كما أكدت الأرصاد أن هناك فرصًا ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وصولًا إلى شمال الوجه البحري. وقد تظهر بعض السحب المنخفضة التي قد تؤدي إلى رذاذ خفيف في بعض مناطق القاهرة الكبرى ومدن القناة.

تحسن الطقس في المساء:

في ساعات المساء، ستنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ لتصبح لطيفة، بينما تكون الأجواء مائلة للبرودة في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، مع درجات حرارة دنيا تتراوح بين 18 إلى 22 درجة.