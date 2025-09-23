هل يشهد سعر الفائدة في مصر انخفاضًا جديدا؟.. رئيس موازنة البرلمان يجيب

أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن التقديرات تشير إلى احتمال خفض إضافي في أسعار الفائدة بمقدار 3 – 4% بنهاية العام، بما يعني كسر مستوى 20% في الفائدة الأساسية، وهو ما يشجع على زيادة الاستثمارات وتوسيع خطوط الإنتاج.

و أوضح " الفقي" في حواره لـ« صدى البلد»: أنه على المدى المتوسط، إذا استمرت التدفقات الدولارية وبدأ التضخم في التراجع بشكل ملموس، قد يفتح المجال أمام تخفيض تدريجي لسعر الفائدة لتحفيز الاستثمار والإنتاج.

وأكد رئيس موازنة البرلمان أن الأمر مرهون بتحسن المؤشرات الاقتصادية الحقيقية، خاصة معدلات النمو والقدرة على جذب استثمارات جديدة وتخفيف الضغط على ميزان المدفوعات.

وعن مستقبل سعر الدولار، أفاد" الفقي" أن سعر الصرف مستقر خلال الفترة الحالية، مدعومًا بوجود تدفقات من النقد الأجنبي، كما أن السعر الحالي يخضع لآليات العرض والطلب بشكل طبيعي.

وأوضح أنه على المدى المتوسط – خلال العامين المقبلين – يصعب التنبؤ بشكل قاطع ما لم يكن هناك برنامج اقتصادي واضح يضع توقعات دقيقة، ومع ذلك يمكن القول إن السعر في الوقت الراهن عند مستوى مقبول.