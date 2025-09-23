قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل.. وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية
وزير المالية يبحث مع رجال الأعمال الألمان تعزيز التعاون الاقتصادي وخفض تكاليف التجارة
وصول عناصر من القوات البحرية إلى تركيا للمشاركة فى تدريب بحر الصداقة 2025
قفزة في التبادل التجاري بين مصر ورواندا.. وشراكات استثمارية واعدة تدعم التعاون الإفريقي
فخري الفقي في حواره لـ« صدى البلد»: مصر تستهدف معدل نمو 7% بحلول 2030.. القطاع الخاص يقود الاستثمارات.. استقرار الدولار رهين بالبرنامج الاقتصادي.. ورأس المال البشري مفتاح النمو المستدام للدولة
أذكار الصباح حصن المسلم.. رددها واحفظ نفسك من شياطين الإنس والجن
استونيا تستعد لنشر مقاتلات بريطانية على أراضيها تحمل أسلحة نووية
رسالة مصر إلى المجتمع الدولي: إما سلام عادل ودائم أو بقاء الشرق الأوسط أسير الصراعات| ماذا قال رئيس الوزراء؟
الصحة بغزة: أزمة نقص الوقود بالمستشفيات تدخل مرحلة في غاية الخطورة
آخر فرصة لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية لتسجيل رغباتهم بالجامعات التكنولوجية.. اليوم
9 نجوم.. غيابات الأهلي قبل مواجهة حرس الحدود في الدوري
شاهد .. انتظام الدراسة وارتفاع نسب الحضور بالمدارس اليوم
برلمان

هل يشهد سعر الفائدة في مصر انخفاضًا جديدا؟.. رئيس موازنة البرلمان يجيب

فخري الفقي ، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
فخري الفقي ، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
أميرة خلف

أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن التقديرات تشير إلى احتمال خفض إضافي في أسعار الفائدة بمقدار 3 – 4% بنهاية العام، بما يعني كسر مستوى 20% في الفائدة الأساسية، وهو ما يشجع على زيادة الاستثمارات وتوسيع خطوط الإنتاج.

و أوضح " الفقي" في حواره لـ« صدى البلد»: أنه على المدى المتوسط، إذا استمرت التدفقات الدولارية وبدأ التضخم في التراجع بشكل ملموس، قد يفتح المجال أمام تخفيض تدريجي لسعر الفائدة لتحفيز الاستثمار والإنتاج.

وأكد رئيس موازنة البرلمان أن الأمر مرهون بتحسن المؤشرات الاقتصادية الحقيقية، خاصة معدلات النمو والقدرة على جذب استثمارات جديدة وتخفيف الضغط على ميزان المدفوعات.

وعن مستقبل سعر الدولار، أفاد" الفقي" أن سعر الصرف مستقر خلال الفترة الحالية، مدعومًا بوجود تدفقات من النقد الأجنبي، كما أن السعر الحالي يخضع لآليات العرض والطلب بشكل طبيعي.

وأوضح أنه على المدى المتوسط – خلال العامين المقبلين – يصعب التنبؤ بشكل قاطع ما لم يكن هناك برنامج اقتصادي واضح يضع توقعات دقيقة، ومع ذلك يمكن القول إن السعر في الوقت الراهن عند مستوى مقبول.

فخري الفقي لجنة الخطة والموازنة سعر الفائدة البنوك الفائدة موازنة أسعار الفائدة

