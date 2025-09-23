محافظ الفدرالي الأمريكي ستيفن ميران يحث على خفض أسعار الفائدة الرئيسية

بعد أقل من أسبوع من توليه منصبه، أوضح محافظ الفدرالي الأميركي،ستيفن ميران، أسباب اعتقاده بأن سعر الفائدة المرجعي للبنك المركزي مرتفع للغاية، وأنه ينبغي خفضه بشكل حاد.

وأضاف ميران في تصريحاته أمام النادي الاقتصادي في نيويورك أن التغييرات في سياسات الضرائب والهجرة، إلى جانب تخفيف تكاليف الإيجار، وتحرير القيود، وإيرادات الرسوم الجمركية، تُحدث مشهداً اقتصادياً مختلفاً يسمح للاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة المرجعي بنحو نقطتين مئويتين عن مستواه الحالي.

وقال: "لقد كُلِّف الاحتياطي الفدرالي بتحقيق هدف مهم يتمثل في تعزيز استقرار الأسعار لصالح جميع الأسر والشركات الأميركية، وأنا ملتزم بإعادة التضخم إلى 2% بشكل مستدام". وأضاف "ومع ذلك، فإن ترك السياسة مقيدة إلى هذا الحد يُعرِّض تفويض الاحتياطي الفيدرالي للتوظيف لمخاطر كبيرة".

السياسة النقدية

رأى ميران أن تضافر التغييرات السياسية من البيت الأبيض يؤدي إلى خفض مستوى الفائدة المحايد الذي لا يُقيّد النمو ولا يُعززه. وفي تصريحاتٍ زاخرةٍ بالبيانات والاقتباسات حول النظريات ونماذج أسعار الفائدة، مثل قاعدة تايلور، قال ميران إن السياسة النقدية الحالية أكثر تقييداً بكثير من الموقف السائد بين زملائه من صانعي السياسات.

باستخدام قواعد السياسة القياسية، يعتقد ميران أن سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، وهو مستوى تفرضه البنوك على بعضها البعض مقابل الإقراض لليلة واحدة، ولكنه يؤثر على مجموعة واسعة من أسعار الفائدة الأخرى، يجب أن يكون في نطاق 2% المنخفض. ويستهدف سعر الفائدة الحالي على الأموال، بعد خفض الأسبوع الماضي، نطاقاً يتراوح بين 4% و4.25%.

وقال: "الخلاصة هي أن السياسة النقدية دخلت بالفعل في نطاق التقييد. إن إبقاء أسعار الفائدة قصيرة الأجل شديدة التضييق بنقطتين مئويتين تقريباً يُخاطر بتسريح غير ضروري للعمال وارتفاع في معدلات البطالة".

تراجع التصخم

مع ذلك، تضع هذه الآراء ميران خارج نطاق الإجماع في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، حيث يدعو النهج الحالي إلى مزيد من الحذر وخفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي خلال السنوات القليلة القادمة.

دافع ميران يوم الاثنين عن خفض أسعار الفائدة، مؤكداً أن التضخم في طريقه إلى الانخفاض، لا سيما في سوق الإسكان حيث سيتضح جلياً انخفاض الإيجارات التي لم تظهر في البيانات حالياً.

ورغم حثه على تخفيضات الفائدة، صرّح ميران بأنه متفائل بشأن النمو الاقتصادي، وهما موقفان قد يكونان متعارضين في ظل التفكير التقليدي.

وقال خلال جلسة أسئلة وأجوبة عقب خطابه: "أرى أن السياسة النقدية مقيدة للغاية بنقطتين تقريباً، وهو أمر مقيد للغاية". وأضاف: "مع أنني أتوقع تحسنًا طفيفًا في النمو مستقبلًا، إلا أن ذلك قد ينحرف عن مساره دون داعٍ، ويخلق فجوة في الناتج لا داعي لوجودها إذا لم نجعل السياسة النقدية أقرب إلى الحياد".

القيود على الهجرة

كما أشار إلى سياسات إدارية أخرى، مثل تشديدها القيود على الهجرة، وتحركها نحو تخفيض لوائح الأعمال وخفض الضرائب، والإيرادات التي ستُدرّها الرسوم الجمركية وتأثيرها على عجز الموازنة، كعوامل انكماش.

قال: "تشير إحصاءات سوق العمل والأدلة المتناقلة إلى أن سياسة الحدود تُحدث تأثيراً كبيراً على الاقتصاد. لقد أصبح التداخل التنظيمي الأميركي عائقاً ملموساً أمام النمو".

لا يزال الاقتصاديون في الفدرالي الأميركي وغيره قلقين من أن رسوم ترامب الجمركية ستؤدي إلى ارتفاع التضخم على المدى الطويل. ومع ذلك، صرّح ميران قائلاً: "إن التغييرات الطفيفة نسبياً في أسعار بعض السلع قد أدت إلى ما أعتبره مستويات غير معقولة من القلق".

مع ذلك، أظهرت قراءات التضخم الأخيرة ارتفاع الأسعار وابتعادها عن الحد الأقصى للتضخم الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي والبالغ 2%.

من المتوقع أن يكمل ميران الفترة المتبقية من ولايته التي تنتهي في 31 يناير 2026، ثم يعود إلى منصبه كرئيس لمجلس المستشارين الاقتصاديين. وقد أدرج في خطابه إشارات إلى أبحاث مجلس المستشارين الاقتصاديين.