اقتصاد

عضو شعبة الاستثمار العقاري يكشف تأثير تراجع سعر الفائدة على مبيعات العقارات

ولاء عبد الكريم

أبدي المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، تفاؤله بشأن مستقبل المبيعات بقطاع العقارات وتحقيقه لأرقام ايجابية بنهاية ٢٠٢٥ نتيجة تراجع اسعار الفائدة على الإقراض بنسبة ٢٪؜ مؤخرا.

وأوضح أنه يتبقى ٣ اجتماعات للجنة السياسة النقدية حتى نهاية هذا العام ومن المتوقع ان يتم خفض سعر الفائدة بنسبة ٣٪؜ خلال الاجتماعات المقبلة نتيجة تراجع معدات التضخم و زيادة معدلات النمو.

و اشار المهندس داكر عبد اللاه إلى ان حركة مبيعات العقارات ستتأثر ايجابياً بخفض سعر الفائدة سواء من خلال إقراض شركات العقارات لمشروعاتها او منح قروض شراء العقارات للمواطنين و الاهم من ذلك ايضا لجوء المودعين بالبنوك لتنويع مصادر ادخارهم واللجوء إلى شراء العقار كوعاء آمن وطويل الأجل او الاستثمار في الذهب كوعاء استثمار بديل للادخار بالبنوك بعد تراجع سعر الفائدة وهذا يحدث رواجا في السوق بشكل عام .

وردا على تأثير خفض الفائدة الحالي على قطاع العقارات من حيث الاسعار أكد داكر عبد اللاه ان تراجع سعر الفائدة هو جزء من منظومة كبيرة منها ارتفاع مدخلات الانتاج من حديد وإسمنت وغيرها وخاصة الاسمنت الذي أصبح سعره مبالغ فيه بشكل كبير نتيجة إيقاف المصانع لبعض خطوط انتاجها والتوسع في التصدير بشكل كبير على حساب احتياجات السوق المحلي مما جعل سعر طن الأسمنت يصل إلى اكثر من ٤ آلاف جنيه وهذا أثر على سعر التكلفة للعقار على سبيل المثال.

ونوه بان سعر الفائدة الذي تراجع سينشط المبيعات العقارية ويعطي مجال اكبر للمطورين العقارين في خطط سداد الوحدات السكنية المقدمة منهم للعملاء ومنحهم مرونة اكبر تساعد في تنشيط المبيعات .

وأوضح عضو شعبة الاستثمار العقاري، ان مبيعات العقارات شهدت نموا ملحوظا عام ٢٠٢٥ خاصةً بالنصف الاول من العام ومع تراجع اسعار الفائدة ومعدلات التضخم من المنتظر ان تتزايد المبيعات.

محسن محيي الدين
حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل

بعد حضوع بايدن لجراحة موهس.. تعرف على أسباب وأعراض سرطان الجلد وطرق الوقاية والعلاج

حميد الشاعري يفاجئ جمهوره في "سعادتنا في ذكرياتنا" بحفل استثنائي

