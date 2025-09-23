قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عاجل.. وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية
وزير المالية يبحث مع رجال الأعمال الألمان تعزيز التعاون الاقتصادي وخفض تكاليف التجارة
وصول عناصر من القوات البحرية إلى تركيا للمشاركة فى تدريب بحر الصداقة 2025
قفزة في التبادل التجاري بين مصر ورواندا.. وشراكات استثمارية واعدة تدعم التعاون الإفريقي
فخري الفقي في حواره لـ« صدى البلد»: مصر تستهدف معدل نمو 7% بحلول 2030.. القطاع الخاص يقود الاستثمارات.. استقرار الدولار رهين بالبرنامج الاقتصادي.. ورأس المال البشري مفتاح النمو المستدام للدولة
أذكار الصباح حصن المسلم.. رددها واحفظ نفسك من شياطين الإنس والجن
استونيا تستعد لنشر مقاتلات بريطانية على أراضيها تحمل أسلحة نووية
رسالة مصر إلى المجتمع الدولي: إما سلام عادل ودائم أو بقاء الشرق الأوسط أسير الصراعات| ماذا قال رئيس الوزراء؟
الصحة بغزة: أزمة نقص الوقود بالمستشفيات تدخل مرحلة في غاية الخطورة
آخر فرصة لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية لتسجيل رغباتهم بالجامعات التكنولوجية.. اليوم
9 نجوم.. غيابات الأهلي قبل مواجهة حرس الحدود في الدوري
شاهد .. انتظام الدراسة وارتفاع نسب الحضور بالمدارس اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

فخري الفقي: «مشاورات المادة الرابعة» ضمانة لصندوق النقد حال تبني مسار اقتصادي بديل

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي
أميرة خلف

أكد النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الدعوة لتبني مسار اقتصادي بديل عن صندوق النقد لا يلغي دوره ، موضحا أن صندوق النقد سيظل يراقب أداء الاقتصاد المصري عبر مشاورات المادة الرابعة، باعتبارها التزام دولي لا يمكن تجاوزه، كما أن الاستثمارات الأجنبية لن تأتي إلا في ظل برنامج إصلاح واضح يمنح طمأنينة للأسواق والمستثمرين.


و أوضح" الفقي" في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن مصر باعتبارها عضوًا في صندوق النقد الدولي، ملزمة بإجراء ما يُعرف بـ "مشاورات المادة الرابعة"، والتي تنص على أن يقوم وفد من خبراء الصندوق بزيارة كل دولة عضو مرة واحدة على الأقل سنويًا، أو كل عام ونصف، لمراجعة أوضاعها الاقتصادية وإصدار تقرير علني عنها والتأكد من عدم وجود مشكلات قد تؤثر على استقرار الاقتصاد العالمي أو نظام النقد الدولي.


كما أشار رئيس موازنة البرلمان أن صندوق النقد ليس دوره فقط التمويل، بل أيضًا تقديم مساعدات فنية واستشارية، موضحا أنه سيظل في أوقات الأزمات والصدمات المالية العالمية الجهة المرجعية التي يمكن اللجوء إليها.

كما أكد " الفقي" أن الاقتصاد المصري ملزم بخلق موارد نقد أجنبي مستدامة من خلال قطاعات عدة أهمها الزراعة، والصناعة التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إلى جانب السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج، باعتبارها المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي.

كما لفت رئيس موازنة البرلمان إلى أن صندوق النقد الدولي ليس مؤسسة خيرية بل كيان دولي تحكمه توازنات سياسية واقتصادية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة وحدها تمتلك كا يعادل 17% من حصص التصويت، بينما تمتلك الدول الخمس الكبرى مجتمعة (أمريكا، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، الصين) أكثر من 40 %، مما يمنحها قدرة حاسمة على تمرير أو رفض أي برنامج.


واختتم قائلا:" حتى لو لم نطلب تمويلًا، فإن متابعة الصندوق لبرنامج الإصلاح تمنح الاقتصاد المصري مصداقية دولية، أما محاولة استبعاده تمامًا فقد تُفسَّر كرسالة غير مطمئنة، وهو ما لا يخدم مصالح مصر في ظل بيئة اقتصادية عالمية مليئة بالأزمات والصدمات" . 

فخري الفقي لجنة الخطة والموازنة مجلس النواب مسار اقتصادي بديل صندوق النقد الدولي الاقتصاد المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دونالد ترامب- الرئيس الأمريكي

من بينها مصر.. ترامب يعرض مقترحا لإنهاء حرب غزة على قادة العرب

صلاح

محمد صلاح يحصل على المركز الرابع في سباق الكرة الذهبية

الدكتور بدر عبد العاطي- وزير الخارجية

وزير الخارجية: لقاء مرتقب غدًا مع الرئيس الأمريكي وعدد من القادة العرب والدول الإسلامية

تفسير حلم الثعبان

تفسير حلم الثعبان في البيت.. عدو مخادع وحسد أم رغبة جنسية ومال؟

عثمان ديمبلي

ديمبلي يتوج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2025

رئيس الوزراء

عين على نيويورك.. جهود مصرية لحل الدولتين وسط ابتهاج بالاعتراف الفرنسي بدولة فلسطين| صور

محمد صلاح

رغم خسارته الكرة الذهبية .. ليفربول يحتفي بالكينج المصري محمد صلاح

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر

ترشيحاتنا

تفسير حلم النمر الأبيض

تفسير حلم النمر الأبيض.. 5 تأويلات مختلفة عدو أم حبيب؟

بعد الانفصال بسبب شقيقته.. صور مسلم و طليقته

بعد الانفصال بسبب شقيقته.. شاهد صور مسلم و طليقته

أضرار تناول الجبنة الرومي على طلاب المدارس

أضرار تناول الجبنة الرومي على طلاب المدارس.. ما لا يعرفه الكثير من أولياء الأمور

بالصور

تفسير حلم النمر الأبيض.. 5 تأويلات مختلفة عدو أم حبيب؟

تفسير حلم النمر الأبيض
تفسير حلم النمر الأبيض
تفسير حلم النمر الأبيض

بعد الانفصال بسبب شقيقته.. شاهد صور مسلم و طليقته

بعد الانفصال بسبب شقيقته.. صور مسلم و طليقته
بعد الانفصال بسبب شقيقته.. صور مسلم و طليقته
بعد الانفصال بسبب شقيقته.. صور مسلم و طليقته

الدهون الصحية.. ما هي وأين نجدها؟

الدهون الصحية: ما هي وأين نجدها؟
الدهون الصحية: ما هي وأين نجدها؟
الدهون الصحية: ما هي وأين نجدها؟

كتف وكتف.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بجمالها

رضوى الشربينى تخطف الأنظار بجمالها
رضوى الشربينى تخطف الأنظار بجمالها
رضوى الشربينى تخطف الأنظار بجمالها

فيديو

عيوب آيفون 17 الجديد

فكر تاني قبل ما تشتريه .. مشاكل ظهرت في أيفون 17

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

المزيد