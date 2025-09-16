قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
%60 انخفاضًا.. مفاجأة بشأن أسعار الدواجن بالأسواق
وزير الخارجية الأمريكي: نأمل أن تستأنف الدوحة محادثات غزة رغم كل ما حدث
شهادة ثقة عالمية.. الاقتصاد المصري 2025 يسجل أفضل مؤشرات منذ عقد كامل.. فيديو
ما هي حقوق الزوجين على بعضهما؟.. الإفتاء تحددها بـ14 للمرأة و2 للرجل
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
إيران: قدمنا مشروع قرار يؤكد حق جميع الدول باستخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية
الصلاة على النبي.. علي جمعة: هذه الصيغة ثوابها مليون للمرة الواحدة
البنطلونات الممزقة والضيقة والمكياج| أبرز الممنوعات في المدارس بالعام الدراسي الجديد
وزير الخارجية الأمريكي: على حماس إطلاق سراح جميع المحتجزين
من أساطير الكرة في مصر..حازم إمام يشيد بنجم الزمالك
اصطفاف شاحنات قافلة المساعدات الـ 38 تمهيدا لتحركها من مصر باتجاه غزة
وزير الخارجية الأمريكي: أمام حماس بضعة أيام فقط لقبول اتفاق في غزة
أخبار البلد

شهادة ثقة عالمية.. الاقتصاد المصري 2025 يسجل أفضل مؤشرات منذ عقد كامل.. فيديو

مركز المعلومات
مركز المعلومات
كتب محمود مطاوع

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مقطع فيديو على منصاته بمواقع التواصل الاجتماعي يتناول أبرز المؤشرات الإيجابية حول الاقتصاد المصري.
وذكر الفيديو، أن الدولة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في جميع القطاعات رغم مختلف التحديات الراهنة، وهو ما تشير إليه أرقام التقارير الدولية خاصة بالنسبة لنمو الناتج المحلي، وزيادة الاستثمارات والسياحة، وتحسن البنية التحتية، واستمرار تحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار، واستقرار أسعار بعض السلع، مع استهداف النزول بمعدل الدين لأقل رقم تشهده مصر.
 

وأشار الفيديو، إلى أن الدولة المصرية تسعى جاهدة إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين سواء من خلال زيادة دعم السلع الاساسية، أو تنفيذ مشروعات كبرى لتوفير فرص عمل، أو من خلال رفع الحد الأدنى للأجور والذي ارتفع من ١٢٠٠ جنيه في عام ٢٠١٤ إلى ٧ آلاف جنيه في عام ٢٠٢٥.
وكشف الفيديو عن أن 16مؤشرًا اقتصاديًا دوليًا أكد تحسن نمو الاقتصاد المصري، حيث بلغ معدل النمو في الربع الثاني من عام 2025 حوالي 4.3 % مقارنة بـ 2.3 % في عام 2024، كما ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 10 مليار دولار في عام 2022/2023 إلى 46.1 مليار دولار في عام 2023/2024، إلى جانب ذلك ارتفع حجم احتياطي النقد الأجنبي من 16.7 مليار دولار في عام ٢٠١٤ إلى 50 مليار دولار في عام 2025، كأعلى مستوى في تاريخها.
https://www.facebook.com/share/v/16Dh1YmNsL/

وحول أبرز المؤشرات التي شهدت تحسنًا هذا العام، تطرق الفيديو إلى مؤشر التضخم الذي انخفض من 27.5 % خلال العام الماضي إلى 14.4 % هذا العام، كما انخفض مؤشر البطالة من 13.4 % في عام 2014 إلى 6.3 % خلال الربع الأول من العام الجاري، بالإضافة إلى ذلك، فقد ارتفعت عوائد السياحة من 6.2 مليارات دولار في عام 2014 إلى 8.7 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، كما زادت تدفقات المصريين بالخارج لترتفع من 19.3 مليار دولار في عام 2014 إلى 36.5 مليار دولار خلال العام الجاري.

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الاقتصاد المصري الناتج المحلي سعر صرف الجنيه أمام الدولار ارتفع حجم احتياطي النقد الأجنبي

بالصور

ريهام عبد الغفور تخطف الأنظار بإطلالة ملفتة

طاجن اللحمة بالقرصية والبرقوق على الطريقة المغربية

مي سليم تثير الجدل بلوك مختلف في أحدث ظهور

مكملات غذائية للشيخوخة.. تعرف على خصائص كل منها

