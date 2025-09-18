محمود محي الدين: مصر بها تنوع اقتصادي كبير.. ويجب العمل على توطين التنمية

أكد الدكتور محمود محي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية والمدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، على أهمية موضوعات التكنولوجيا والتحول الرقمي والتحول الأخضر والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، مشددًا، على أنها أصبحت في غاية الأهمية.

وأضاف في لقاء خاص مع الإعلامية دينا سالم، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّه يجب العمل على توطين التنمية، بحيث يتم النظر إلى الداخل لتعبئة الموارد، مشيرًا، إلى أن مصر بها تنوع اقتصادي كبير في الزراعة والصناعة وقيادة المشروعات الأثرية، كما أنها زاخرة بالكفاءات العلمية والاقتصادية.

وعلى مستوى قطاع السياحة، قال: "هذا الأمر مهم جدا لبلد لمصر والعالم، فالعالم يترقب الافتتاح للمتحف المصري الكبير، كما أن مصر لا تتميز بالآثار الفرعونية فقط، لكنها زاخرة بما يجعل الناس مقبلين على السياحة، وليس غريبا، أن واحدا من أسباب التحسن النسبي هذا العام في مصر، أن لديها فائض من الحساب الجاري لميزان المدفوعات بسبب زيادة تدفقات العاملين بالخارج والتدفقات السياحية".

وواصل: "ومن ثم، نحن إزاء مجالين لتعزيز التنمية، الأول هو التعاون الإقليمي، والثاني هو توطين التنمية ودفع فوائد التنوع الاقتصادي داخل الدولة".