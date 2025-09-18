قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأردن يدين حادثة جسر الملك حسين ويحذّر: مصالح المملكة ومساعدات غزة في خطر
إبراهيم فايق يتغنى بالزمالك: الاستمرارية مفتاح النجاح مع تجربة جون إدوارد
الدرديري: رجوع الزمالك لمكانه الطبيعي في صدارة الدوري
إسرائيل في صدمة.. طائرة حوثية مسيرة تضرب فندقا بـ إيلات
الأقصر تستقبل ملك وملكة إسبانيا بترحاب رسمي وزيارة فريدة لمعبد الدير البحري
الرئيس الكازاخي يلتقي المفتي ووكيل الأزهر ووزير الأوقاف في ختام قمة زعماء الأديان بـ أستانا
مدبولي: ملتزمون بدعم وتطوير العلاقات مع مدريد.. ونشيد بالموقف الإسباني القوي تجاه القضية الفلسطينية
عبدالله السعيد يتوج بجائزة أفضل لاعب في مباراة الزمالك والإسماعيلي
مخالفات المرور 2025.. خدمة مجانية تكشف طرق الاستعلام والسداد والتظلم
تعادل 3 ونصف مليون جنيه.. خبير أثري يكشف ماجأة عن أزمة سرقة أسورة الملك بسوسنس الأول
نهاية الأسبوع.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الخميس 18 سبتمبر 2025
فصل تاريخي جديد.. الكشف عن شواهد أثرية تؤكد وجود ميناء قديم مغمور بالمياه في الإسكندرية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

محمود محي الدين: التمويل والمعرفة ركائز لتحقيق التنمية المستدامة

محمود محي الدين
محمود محي الدين
هاني حسين

قال الدكتور محمود محي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية والمدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، إنّ برامج التنمية التي بدأت في ٢٠١٥ ستنتهي في ٢٠٣٠ بعد تحقيق ما جرى الاتفاق عليه من أهداف التنمية المستدامة، موضحًا: "ونحن على بعد مسافة قريبة من خط النهاية".

وأضاف في لقاء خاص مع الإعلامية دينا سالم، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "وعلى أساسها، سيتم تقييم أداء الدول فيما استطاعت إنجازه، فيما يرتبط بأهداف التنمية، وأهمها على الإطلاق، القضاء على الفقر المدقع والموضوعات الخاصة بالتعليم والرعاية الصحية والأمن الغذائي وأمن الطاقة والمياه، وتطوير البنية الأساسية وإتاحة فرص العمل، وكل الأمور المرتبطة بالأبعاد الاجتماعية وتأثيرات تغيرات المناخ على الحياة على الأرض ومعيشة الناس".

وتابع: "الدول كي تنجز الرؤى الخاصة بها في حاجة إلى 3 أمور، وليست بالضرورة أن تكون بالترتيب، وهي التمويل، توفر المعرفة والتكنولوجيا والقدرات المؤسسية على التنفيذية، ثالثا، محفزات تغير السلوك العام إلى ما هو أفضل، ومن ثم، إذا لم تُتَح فرص التمويل، سنكون أمام معوق كبير لتحقيق الأهداف، وكذلك الأمر بالنسبة إلى القوانين وقواعد الرقابة والطاقة، فلن يكون هناك تغير في سلوك الحكومة والقطاع الخاص وعموم الناس نحو تحقيق هذه الأهداف، وأنا معني بواحدة من الثلاثة، وهي موضوعات التمويل، وهناك فرق معتبرة ومبعوثين للأمين العام معنيين بباقي الموضوعات".

وأردف: "إذا كانت هذه الموضوعات مهمة في عام 2015، فإنها أصبحت أكثر أهمية الآن، كوننا أكثر اقترابا من خط النهاية".

محمود محي الدين

أعراض نقص المغنيسيوم
وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

لن تتوقع.. ماذا يحدث لمرضى السكري عند شرب الكاكاو

لدعم صحة الأمعاء وتحسين الهضم.. أفضل توقيت لتناول بذور الشيا والكتان والشمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

