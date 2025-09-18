وزير الاستثمار يبحث مع شركات البيئة تعزيز الاقتصاد الأخضر

التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفدًا من شركة أنتي بليوشن إيجيبت، التابعة لمجموعة "في" جروب، والتي تعمل في مجال حماية البيئة وإدارة المخلفات البحرية، وذلك برئاسة السيد فايرون فاسيليادس، رئيس مجلس إدارة مجموعة "في" جروب، وبمشاركة السيد إريك آدم، مساهم في شركة أنتي بليوشن إيجيبت، والسيد كريتون كاتسامينيس، الرئيس التنفيذي للشركة، وذلك في إطار بحث فرص تعزيز التعاون الاستثماري وتوسيع أنشطة الشركة في مصر، بما يواكب توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر والاستدامة البيئية.

وأكد الوزير خلال اللقاء حرص الدولة على دعم الاستثمارات الجادة في مجال الاقتصاد الأخضر، مشيرًا إلى أن الحكومة تولي أهمية خاصة للمشروعات التي تستهدف تعزيز الاستدامة البيئية، وتطوير تقنيات إعادة التدوير، وتحقيق الاستفادة القصوى من المخلفات، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في هذا المجال.

وشدد الوزير على أن الوزارة تعمل على تيسير كافة الإجراءات للمستثمرين، مع منح الأولوية للمشروعات التي تحمل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، لافتًا إلى أن منح الرخصة الذهبية للاستثمارات الكبرى يمثل أداة فعّالة لتسريع خطوات التنفيذ ودعم بيئة الأعمال.

واستعرض اللقاء خطة الشركة التي تستهدف استثمارات بقيمة 150 مليون دولار في مصر، بما يعكس جدية التوجه نحو تنفيذ مشروعات متكاملة في مجال مكافحة التلوث وإدارة المخلفات البحرية.

وأشار الوزير إلى أن مصر تمتلك مقومات فريدة تجعلها وجهة مفضلة للاستثمارات الخضراء، في ظل موقعها الاستراتيجي كبوابة للتجارة العالمية عبر قناة السويس، والجهود المستمرة لتطوير البنية التحتية، وتوسيع نطاق الشراكات مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن الدولة لا تدخر جهدًا في تقديم الدعم اللازم لمثل هذه المبادرات.

وأكد الخطيب، دعمه الكامل لخطط الشركة الاستثمارية في مصر، حيث إن الدولة تولي أهمية كبرى للمشروعات التي تعزز الاقتصاد الأخضر وتحمي البيئة، مشددًا على أن الحكومة تقف إلى جانب هذه الجهود، انطلاقًا من قناعتها بأهمية التوسع في أنشطة إعادة التدوير وتقليل الانبعاثات، بما يواكب أهداف مصر للتنمية المستدامة.

ومن جانبه أعرب السيد فايرون فاسيليادس، رئيس مجلس إدارة مجموعة "في" جروب، عن تطلعه لتعزيز استثمارات المجموعة في مصر من خلال شركة "أنتي بليوشن إيجيبت"، موضحًا أن المشروع يستهدف تقديم حلول متكاملة لمعالجة المخلفات البحرية وفق أعلى المعايير الدولية، مع التركيز على تحقيق صفر نفايات وصفر انبعاثات.

وبدوره أكد السيد إريك آدم، ممثل شركة أنتي بليوشن إيجيبت، أن الشركة ملتزمة بزيادة حجم استثماراتها في مصر بما يساهم في بناء منظومة متكاملة لإدارة المخلفات.

ومن جهته أشار السيد كريتون كاتسامينيس، الرئيس التنفيذي للشركة، إلى أن العاملين بها من الكوادر المصرية، لافتًا إلى أن أنشطتها تمتد على مدار الساعة شمال وجنوب قناة السويس، بما يعكس التزامها بنقل الخبرات العالمية وتوطين التكنولوجيا في السوق المصري.