باحث اقتصادي: السردية الوطنية للتنمية تحقق قفزات كبرى في الاقتصاد المصري

أكد الدكتور رائد سلامة، الباحث الاقتصادي وزميل كلية المحاسبين القانونيين الأمريكية، ضرورة مراجعة فلسفة إعداد الموازنة العامة في مصر، مشيراً إلى وجود عجز كبير يُقدّر بـ1.3 تريليون جنيه.



وأوضح أن معالجة هذا العجز تتطلب إعادة النظر في أولويات الإنفاق العام وزيادة الكفاءة في إدارة الموارد.

السردية الوطنية للتنمية... رؤية مشجعة للاقتصاد

وخلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، أشاد د. سلامة بالسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تم الإعلان عنها مؤخراً، قائلاً إنها "مشجعة وتسير في الاتجاه الصحيح"، وتسهم في دفع الاقتصاد المصري نحو تحقيق قفزات نوعية.

مصر واحة أمان للمستثمرين في ظل الاضطرابات العالمية

وأضاف سلامة أن مصر تُعد من الدول الآمنة للاستثمار الأجنبي في ظل التوترات والاضطرابات العالمية، مما يجعلها بيئة جاذبة في مختلف القطاعات.

كما نوّه إلى وجود مؤشرات إيجابية في قطاعات التصدير والسياحة، التي تشهد نمواً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يدعم الأداء الاقتصادي الكلي للبلاد.