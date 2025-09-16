قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس قضايا الدولة لـ صدى البلد: نشأت في بيئة قانونية وسطية .. وجدي كان وزيرا للأوقاف
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الأقصر يتسلمان جائزة الآغا خان العالمية للعمارة
لميس الحديدي تحذر من حساب ينتحل شخصيتها ويجمع تبرعات
ضربة موجعة من سرايا القدس لجيش الاحتلال
الوزير: المجموعة الوزارية أرست نظامًا محوكمًا للتنمية الصناعية وعززت الحوار المجتمعي قبل اتخاذ القرارات
فرج عامر: المدرب الذي يختار بالأسماء لا يستحق لقب مدير فني
%60 انخفاضًا.. مفاجأة بشأن أسعار الدواجن بالأسواق
وزير الخارجية الأمريكي: نأمل أن تستأنف الدوحة محادثات غزة رغم كل ما حدث
شهادة ثقة عالمية.. الاقتصاد المصري 2025 يسجل أفضل مؤشرات منذ عقد كامل.. فيديو
ما هي حقوق الزوجين على بعضهما؟.. الإفتاء تحددها بـ14 للمرأة و2 للرجل
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
إيران: قدمنا مشروع قرار يؤكد حق جميع الدول باستخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية
باحث اقتصادي: السردية الوطنية للتنمية تحقق قفزات كبرى في الاقتصاد المصري

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أكد الدكتور رائد سلامة، الباحث الاقتصادي وزميل كلية المحاسبين القانونيين الأمريكية،  ضرورة مراجعة فلسفة إعداد الموازنة العامة في مصر، مشيراً إلى وجود عجز كبير يُقدّر بـ1.3 تريليون جنيه.


وأوضح أن معالجة هذا العجز تتطلب إعادة النظر في أولويات الإنفاق العام وزيادة الكفاءة في إدارة الموارد.

السردية الوطنية للتنمية... رؤية مشجعة للاقتصاد

وخلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، أشاد د. سلامة بالسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تم الإعلان عنها مؤخراً، قائلاً إنها "مشجعة وتسير في الاتجاه الصحيح"، وتسهم في دفع الاقتصاد المصري نحو تحقيق قفزات نوعية.

مصر واحة أمان للمستثمرين في ظل الاضطرابات العالمية

وأضاف سلامة أن مصر تُعد من الدول الآمنة للاستثمار الأجنبي في ظل التوترات والاضطرابات العالمية، مما يجعلها بيئة جاذبة في مختلف القطاعات.
كما نوّه إلى وجود مؤشرات إيجابية في قطاعات التصدير والسياحة، التي تشهد نمواً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يدعم الأداء الاقتصادي الكلي للبلاد.

