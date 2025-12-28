المشدد 15 عاما لعامل لإتجاره في الحشيش بالعبور

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، بالسجن المشدد لمدة 15 سنوات لعامل بشركة سفريات، وتغريمه مبلغ مالى قدره 100 ألف جنيه، لاتهامه بالإتجار في مخدر "الحشيش" وحيازة سلاح أبيض "مطواه" دون ترخيص، وذلك بدائرة قسم شرطة العبور، بمحافظة القليوبية.



صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال عرابى حسين، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز وأحمد صهيب محمد حافظ و محمد الأمين إبراهيم، ومحمد صفوت محمد وأمانة سر جابر عبد المحسن.

الإحالة للمحاكمة الجنائية

أحالت النيابة العامة المتهم:- "محمود ص ع إ" السن ۲۹ عامل بمكتب سفريات ومقيم / الحى الثامن - العبور، في القضية رقم ٥١٥٩ لسنة ٢٠٢٥ جنايات العبور، والمقيده برقم ٢٩٥٣ لسنه ٢٠٢٥ كلي جنوب بنها، لأنه في يوم ٢٠٢٥/٧/٢١ بدائرة قسم شرطة العبور بمحافظة القليوبية، أحرز جوهر مخدرا (حشيش)، بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وأشار أمر الإحالة أنه أحراز سلاح أبيض "مطواة" بغير ترخيص