أشرف غراب: زيارة رئيس سنغافورة لمصر تعكس ثقة المستثمرين في قوة الاقتصاد المصري

في خطوة تعكس عمق العلاقات بين القاهرة وسنغافورة، جاءت زيارة الرئيس ثارمان شانموجاراتنام رئيس جمهورية سنغافورة إلى مصر لتفتح صفحة جديدة في مسار التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين.

وتكتسب الزيارة أهمية خاصة في ظل سعي مصر لتنويع شراكاتها مع القوى الاقتصادية الآسيوية الكبرى، وتعزيز مكانتها كبوابة رئيسية للأسواق الإفريقية.

أشرف غراب: زيارة رئيس سنغافورة لمصر تحقق شراكات استراتيجية في مختلف المجالات وتفتح أفاقا جديدة للتعاون المستقبلي



قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد أن زيارة ثارمان شانموجاراتنام، رئيس جمهورية سنغافورة إلى مصر، جاء في توقيت مناسب يشهد فيه طفرة في العلاقات المصرية مع دول القارة الأسيوية وتنويع علاقاتها وبناء علاقات قوية مع القوى الاقتصادية الكبرى في آسيا وعلى رأسها الصين واليابان والهند وسنغافورة، مؤكدا أن هذه الزيارة ستسهم في تعزيز وتعميق الشراكة الاستراتيجية بين مصر وسنغافورة، خاصة وأن سنغافورة تعد نموذجا اقتصاديا بارزا في العالم، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة زيادة في حجم الاستثمارات السنغافورية في مصر .

أوضح غراب، أن سنغافورة تعد نموذجا اقتصاديا بارزا حول العالم، وتتميز بأنها ناجحة في مجال التجارة الخارجية والاستثمار، وقد قدرت تجارتها الخارجية بنحو يعادل التجارة العربية، موضحا أن هذه الزيارة سينتج عنها تعزيز سبل العلاقات الثنائية بين الدولتين وتطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك، خاصة وأن مصر تتمتع بفرص استثمارية متنوعة وجاذبة وعلى رأسها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إضافة إلى طفرة تنموية وبنية تحتية متطورة وبنية تشريعية قوية تحمي المستثمرين ومحفزات استثمارية وأراضي صناعية وتوسع في إصدار الرخصة الذهبية وغيرها من المحفزات .

وأشار غراب، إلى أن زيارة رئيس سنغافورة لمصر ناجحة وقد شهدت توقيع العديد من مذكرات التفاهم في مجالات عديدة منها الصحة والنقل البحري والزراعة والحماية الاجتماعية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الشراكة الاقتصادية، إضافة لمناقشة تعظيم سبل التعاون الاستثماري والتجاري بين الدولتين، موضحا أن انعقاد منتدى الأعمال المصري السنغافوري على هامش هذه الزيارة سيكون له أثر كبير في زيادة حجم الاستثمارات السنغافورية في مصر وزيادة في حجم التبادل التجاري بين الدولتين خلال الفترة المقبلة، موضحا أن حجم التبادل التجاري خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ نحو 137 مليون دولار مقابل 316.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024 .

تابع غراب، أن سنغافورة أصبحت خامس أكبر مستثمر أجنبي في مصر، وقد بلغت قيمة استثماراتها نحو 210.3 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي السابق، كما بلغت تحويلات المصريين العاملين بسنغافورة نحو 30.3 مليون دولار خلال العام المالي السابق، موضحا أن مصر تتميز بأنها بوابة إفريقيا يمكن من خلالها الوصول للسوق الإفريقية بسهولة ما يساهم في تعظيم فرص الاستثمارات الأجنبية في مصر، موضحا أن دخول الاستثمارات السنغافورية لمصر يعكس ثقة واضحة في البيئة الاستثمارية المصرية، ويعزز من مكانة مصر كوجهة استثمارية واعدة في المنطقة ما يسهم في جذب استثمارات آسيوية وأوروبية جديدة لمصر .