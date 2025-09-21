قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ملك الأردن لرئيس وزراء أستراليا: نرحب باعترافكم بالدولة الفلسطينية
عصام عجاج: ردّ قانون الإجراءات الجنائية للبرلمان خطوة غير مسبوقة في التاريخ التشريعي المصري
مينا ماهر عن عبدلله السعيد: مثال دي مودريتش وكريستيانو رونالدو
مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: الاعترافات بالدولة الفلسطينية ستتزايد خلال الفترة المقبلة
أحمد موسى: الرئيس السيسي يريد العدالة الناجزة مع تطبيق القانون
أحمد موسى: عدم إتاحة حوار مجتمعي موسع أبرز اعتراضات قانون الإجراءات الجنائية
سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم
مجلس النواب يقرر مناقشة قانون الإجراءات الجنائية بعد رده من رئيس الجمهورية
للمرة الرابعة.. مي عمر تترشح ضمن قائمة أجمل 100 وجه لعام 2025
مستشار الرئيس الفلسطيني لـ"القاهرة الإخبارية": مؤمنون بأن طريقنا سيقودنا إلى تحقيق أحلام وآمال شعبنا
منهجية الاغتيالات والتصفية في السياسة الإسرائيلية
أحمد موسى عن قانون الإجراءات الجنائية: الرئيس السيسي يريد الحفاظ على المواطنين
تحقيقات وملفات

أشرف غراب: زيارة رئيس سنغافورة لمصر تعكس ثقة المستثمرين في قوة الاقتصاد المصري

الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس ثارمان شانموجاراتنام رئيس جمهورية سنغافورة
رنا أشرف

في خطوة تعكس عمق العلاقات بين القاهرة وسنغافورة، جاءت زيارة الرئيس ثارمان شانموجاراتنام رئيس جمهورية سنغافورة إلى مصر لتفتح صفحة جديدة في مسار التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين.

وتكتسب الزيارة أهمية خاصة في ظل سعي مصر لتنويع شراكاتها مع القوى الاقتصادية الآسيوية الكبرى، وتعزيز مكانتها كبوابة رئيسية للأسواق الإفريقية. 

أشرف غراب: زيارة رئيس سنغافورة لمصر تحقق شراكات استراتيجية في مختلف المجالات وتفتح أفاقا جديدة للتعاون المستقبلي


قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد أن زيارة ثارمان شانموجاراتنام، رئيس جمهورية سنغافورة إلى مصر، جاء في توقيت مناسب يشهد فيه طفرة في العلاقات المصرية مع دول القارة الأسيوية وتنويع علاقاتها وبناء علاقات قوية مع القوى الاقتصادية الكبرى في آسيا وعلى رأسها الصين واليابان والهند وسنغافورة، مؤكدا أن هذه الزيارة ستسهم في تعزيز وتعميق الشراكة الاستراتيجية بين مصر وسنغافورة، خاصة وأن سنغافورة تعد نموذجا اقتصاديا بارزا في العالم، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة زيادة في حجم الاستثمارات السنغافورية في مصر .

أوضح غراب، أن سنغافورة تعد نموذجا اقتصاديا بارزا حول العالم، وتتميز بأنها ناجحة في مجال التجارة الخارجية والاستثمار، وقد قدرت تجارتها الخارجية بنحو يعادل التجارة العربية، موضحا أن هذه الزيارة سينتج عنها تعزيز سبل العلاقات الثنائية بين الدولتين وتطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك، خاصة وأن مصر تتمتع بفرص استثمارية متنوعة وجاذبة وعلى رأسها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إضافة إلى طفرة تنموية وبنية تحتية متطورة وبنية تشريعية قوية تحمي المستثمرين ومحفزات استثمارية وأراضي صناعية وتوسع في إصدار الرخصة الذهبية وغيرها من المحفزات .

وأشار غراب، إلى أن زيارة رئيس سنغافورة لمصر ناجحة وقد شهدت توقيع العديد من مذكرات التفاهم في مجالات عديدة منها الصحة والنقل البحري والزراعة والحماية الاجتماعية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الشراكة الاقتصادية، إضافة لمناقشة تعظيم سبل التعاون الاستثماري والتجاري بين الدولتين، موضحا أن انعقاد منتدى الأعمال المصري السنغافوري على هامش هذه الزيارة سيكون له أثر كبير في زيادة حجم الاستثمارات السنغافورية في مصر وزيادة في حجم التبادل التجاري بين الدولتين خلال الفترة المقبلة، موضحا أن حجم التبادل التجاري خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ نحو 137 مليون دولار مقابل 316.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024 .

تابع غراب، أن سنغافورة أصبحت خامس أكبر مستثمر أجنبي في مصر، وقد بلغت قيمة استثماراتها نحو 210.3 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي السابق، كما بلغت تحويلات المصريين العاملين بسنغافورة نحو 30.3 مليون دولار خلال العام المالي السابق، موضحا أن مصر تتميز بأنها بوابة إفريقيا يمكن من خلالها الوصول للسوق الإفريقية بسهولة ما يساهم في تعظيم فرص الاستثمارات الأجنبية في مصر، موضحا أن دخول الاستثمارات السنغافورية لمصر يعكس ثقة واضحة في البيئة الاستثمارية المصرية، ويعزز من مكانة مصر كوجهة استثمارية واعدة في المنطقة ما يسهم في جذب استثمارات آسيوية وأوروبية جديدة لمصر .

لائحة استخراج رخصة القيادة

الداخلية تعلن تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تفاصيل

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

الراقصة بوسي

التفاصيل الكاملة للقبض على الراقصة بوسي بمطروح

النادي الأهلي

سبت فراغ كبير.. الأباتشي يصعد ضد الأهلي قبل قمة الزمالك

خناقة داخل مستشفي في المنوفية

خناقة في مستشفى عام.. القصة الكاملة لمشاجرة مرافق مريض وممرضة بمستشفى السادات بالمنوفية

الحرارة تصل 40 وتحذير من ظاهرة خطيرة.. مفاجأة بشأن طقس الأيام الـ6 المقبلة

الحرارة تصل 40 وتحذير من ظاهرة خطيرة.. مفاجأة بشأن طقس الأيام الـ6 المقبلة

صورة تعبيرية

أسعار الدولار تواصل التحرك أمام الجنيه في البنوك

الاعلى للاعلام

استغلال وغش.. الأعلى للإعلام يحيل واقعة قناة العاصمة الجديدة إلى النيابة العامة

ماكرون

ماكرون: شرط فتح سفارة في الدولة الفلسطينية هو إطلاق سراح الرهائن

أرشيفية

مجلس التعاون لدول الخليج العربية يرحب باعتراف 3 دول بدولة فلسطين

نتنياهو

نتنياهو: لن تقوم دولة فلسطينية والجواب سيكون بعد عودتي من الولايات المتحدة

صفاء أبو السعود وأشرف زكي في عزاء شقيقة أحمد صيام

صفاء أبو السعود
أنقذ مصر من مخطط الفوضى.. الذكرى الرابعة لوفاة المشير طنطاوي

المشير محمد حسين طنطاوي
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزعتر؟

الزعتر
محافظ الشرقية ورئيس جامعة الزقازيق يتفقدان أعمال إنشاء مستشفى السلام

محافظ الشرقية
واقعة بورسعيد

بسبب الآيس .. رجل ينهي حياة زوجته في بورسعيد

كويكب عملاق

بحجم ناطحة سحاب .. مرصد القطامية يرصد كويكب عملاق يمر بالقرب من الأرض

المشير محمد حسين طنطاوي

أنقذ مصر من مخطط الفوضى.. الذكرى الرابعة لوفاة المشير طنطاوي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: أهمية التنوع البيولوجي الزراعي في دعم الاستدامة وتحقيق الأمن الغذائي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الشرق الأوسط .. مقبرة الإمبراطوريات

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حارس فكرة الدولة الفلسطينية

