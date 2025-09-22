أمطار غزيرة وعواصف.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخريف

مع اقتراب انتهاء فصل الصيف وبدء مرحلة جديدة من فصول العام، أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، أن فصل الخريف للعام 2025 سيبدأ رسميًا الاثنين 22 سبتمبر، ويستمر لمدة ثلاثة أشهر تقريبًا.

فصل الخريف

ويُعد هذا الفصل من أكثر الفصول توازنًا في درجات الحرارة، حيث يتسم عادةً بالاعتدال، إلا أنه قد يشهد بعض الارتفاعات المؤقتة في درجات الحرارة العظمى خاصة خلال النصف الأول منه.

وفي بيانها، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن فصل الخريف يتميز بظهور الشبورة المائية الكثيفة على مناطق متفرقة من شمال البلاد، تمتد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وقد تصل أحيانًا إلى حد الضباب، مما يستدعي الحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة.

الأرصاد تحذر من الطقس

كما حذرت الهيئة ، من أن وجود منخفضات جوية باردة في طبقات الجو العليا قد يؤدي إلى حالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ينتج عنها تكوّن السحب والعواصف الرعدية المصحوبة بأمطار متفاوتة الشدة ونشاط قوي للرياح الهابطة أسفل السحب الرعدية.

وأضافت الهيئة، أن جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء قد تتأثر خلال بعض فترات الخريف بامتداد منخفض السودان الموسمي، وهو ما قد يؤدي إلى هطول أمطار غزيرة أحيانًا تصل إلى حد السيول على المناطق الجبلية في سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد.

وأكدت الأرصاد، أن هذه الظواهر تستدعي متابعة مستمرة من المواطنين والجهات المعنية، لتجنب أي تأثيرات محتملة على الأنشطة اليومية والحركة المرورية، لافتة إلى أن الاستعداد المبكر لمثل هذه الحالات يسهم في الحد من مخاطرها وتعزيز مستوى الأمان في مختلف المناطق.

وفي الختام، شددت هيئة الأرصاد الجوية على أهمية التزام المواطنين بمتابعة النشرات الجوية بشكل يومي، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، خاصة مع احتمالية تقلبات الطقس المفاجئة التي تميز فصل الخريف.

كما دعت الجهات التنفيذية إلى استمرار التنسيق الميداني لمواجهة أي طارئ، سواء عبر انتشار فرق الطوارئ أو تكثيف سيارات سحب مياه الأمطار في المحافظات المعرضة للتأثر المبكر.

وبذلك يبقى الوعي المجتمعي والاستعداد المسبق هما خط الدفاع الأول للحد من تأثير الظواهر الجوية المتوقعة وضمان موسم خريف أكثر أمانًا واستقرارًا.